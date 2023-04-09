Зокрема, наші захисники знищили 7 розташувань росіян у Мелітополі. Про це повідомив мер міста Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Що відомо про знищення 15 розташувань окупантів на Запоріжжі
За словами Федорова, у Запорізькій області за два тижні знищено понад 15 розташувань окупантів – з них 7 безпосередньо у Мелітополі.
Міський голова зазначив, що "бавовна" двічі траплялася на аеродромі і тричі на локомотивному депо.
Інші ж розташування було знищено у:
- Федорівці,
- Веселому,
- поблизу Токмака,
- Верхнього Токмака,
- Мирного,
- Молочанська.
"Бавовна" на Запоріжжі: останні новини
- 6 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі вночі було дуже гучно. За попередніми даними, вибухала ворожа база росіян, розташована у районі захопленого аеродрому.
- А 5 квітня гучні вибухи пролунали у Молочанському районі та Токмаку. Трохи раніше – поблизу селища Мирне, яке у Мелітопольському районі.
- 27 березня у Мелітополі до окупантів завітала "бавовна". Внаслідок вибухів постраждали десятки російських терористів.
- За словами мера, у захоплених будівлях технікуму і вишу були розташовані казарми та так звана "адміністрація" ворожої спецслужби "МГБ".
- Як повідомляли очевидці, вони бачили, як просто у спідній білизні вибігали з цього гуртожитку російські військові.
Втрати росіян на війні
Станом на 9 квітня наші захисники знищили 178 150 окупантів. Втрати у техніці становлять:
- танків – 3 636 одиниць,
- бойових броньованих машин – 7 024 одиниць,
- артилерійських систем – 2 740 одиниць,
- РСЗВ – 533 одиниць,
- засобів ППО – 282 одиниці,
- літаків – 307 одиниць,
- гелікоптерів – 292 одиниці,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 312 одиниць,
- крилатих ракет – 911 одиниць,
- кораблів – 18 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 602 одиниць,
- спеціальної техніки – 309 одиниці.