Зокрема, наші захисники знищили 7 розташувань росіян у Мелітополі. Про це повідомив мер міста Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

До теми Вибухала "багатостраждальна" ворожа база біля аеродрому: деталі про нічну "бавовну" в Мелітополі

Що відомо про знищення 15 розташувань окупантів на Запоріжжі

За словами Федорова, у Запорізькій області за два тижні знищено понад 15 розташувань окупантів – з них 7 безпосередньо у Мелітополі.

Міський голова зазначив, що "бавовна" двічі траплялася на аеродромі і тричі на локомотивному депо.

Інші ж розташування було знищено у:

Федорівці,

Веселому,

поблизу Токмака,

Верхнього Токмака,

Мирного,

Молочанська.

"Бавовна" на Запоріжжі: останні новини

6 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі вночі було дуже гучно. За попередніми даними, вибухала ворожа база росіян, розташована у районі захопленого аеродрому.

А 5 квітня гучні вибухи пролунали у Молочанському районі та Токмаку. Трохи раніше – поблизу селища Мирне, яке у Мелітопольському районі.

27 березня у Мелітополі до окупантів завітала "бавовна". Внаслідок вибухів постраждали десятки російських терористів.

За словами мера, у захоплених будівлях технікуму і вишу були розташовані казарми та так звана "адміністрація" ворожої спецслужби "МГБ".

Як повідомляли очевидці, вони бачили, як просто у спідній білизні вибігали з цього гуртожитку російські військові.

Втрати росіян на війні

Станом на 9 квітня наші захисники знищили 178 150 окупантів. Втрати у техніці становлять: