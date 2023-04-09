Зокрема, наші захисники знищили 7 розташувань росіян у Мелітополі. Про це повідомив мер міста Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

До теми Вибухала "багатостраждальна" ворожа база біля аеродрому: деталі про нічну "бавовну" в Мелітополі

Що відомо про знищення 15 розташувань окупантів на Запоріжжі

За словами Федорова, у Запорізькій області за два тижні знищено понад 15 розташувань окупантів – з них 7 безпосередньо у Мелітополі.

Міський голова зазначив, що "бавовна" двічі траплялася на аеродромі і тричі на локомотивному депо.

Інші ж розташування було знищено у:

  • Федорівці,
  • Веселому,
  • поблизу Токмака,
  • Верхнього Токмака,
  • Мирного,
  • Молочанська.

"Бавовна" на Запоріжжі: останні новини

  • 6 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі вночі було дуже гучно. За попередніми даними, вибухала ворожа база росіян, розташована у районі захопленого аеродрому.
  • А 5 квітня гучні вибухи пролунали у Молочанському районі та Токмаку. Трохи раніше – поблизу селища Мирне, яке у Мелітопольському районі.
  • 27 березня у Мелітополі до окупантів завітала "бавовна". Внаслідок вибухів постраждали десятки російських терористів.
  • За словами мера, у захоплених будівлях технікуму і вишу були розташовані казарми та так звана "адміністрація" ворожої спецслужби "МГБ".
  • Як повідомляли очевидці, вони бачили, як просто у спідній білизні вибігали з цього гуртожитку російські військові.

Втрати росіян на війні

Станом на 9 квітня наші захисники знищили 178 150 окупантів. Втрати у техніці становлять:

  • танків – 3 636 одиниць,
  • бойових броньованих машин – 7 024 одиниць,
  • артилерійських систем – 2 740 одиниць,
  • РСЗВ – 533 одиниць,
  • засобів ППО – 282 одиниці,
  • літаків – 307 одиниць,
  • гелікоптерів – 292 одиниці,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 312 одиниць,
  • крилатих ракет – 911 одиниць,
  • кораблів – 18 одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 602 одиниць,
  • спеціальної техніки – 309 одиниці.