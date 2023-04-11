О последствиях неосторожности оккупантов рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

Смотрите также Оккупанты готовятся бежать из Херсона и Запорожья: полковник ВСУ объяснил, какой план у врага

Взрывы в Токмаке и Мелитополе

Федоров объяснил, что и Токмак, и Мелитополь – враг избрал как логистические центры. И поскольку на территории этих двух городов расположена основная военная мощь врага на территории Запорожской области, здесь постоянно что-то происходит.

В Токмаке этой ночью действительно были взрывы – в тех местах, где враг концертировал свое военное вооружение и склады с боеприпасами. Взрывы раздались в пригороде Токмака – оккупанты курили там, где не нужно, так что теперь там этой вражеской группировки просто нет,

– отметил Иван Федоров.

Мэр также добавил, что это не последняя такая группировка. Но отметил, что последствия этого хлопка – "минус" десятки захватчиков и десятки единиц военной техники.

Оккупантам в Запорожье уже тесно

Ранее Федоров рассказывал, что в Запорожской области за две недели уничтожено более 15 расположений оккупантов – из них 7 в Мелитополе.

Итак, захватчики понимают, что времени на бегство у них мало. В ВСУ недавно высмеяли окоп протяженностью 70 километров, который вырыли оккупанты в Запорожье: он лежит от поселка Семеновка под Мелитополем до поселка Мариновка Приморского района.

Журналисты сравнили, что длина этой линии обороны в 70 километров – это почти треть протяженности Запорожской области с востока на запад (205 километров) и примерно равна расстоянию, например, от Херсона до Николаева.

Россияне строят эти огромные окопы под Мелитополем и минуют территорию исключительно из-за страха украинского контрнаступления. Захватчики пытаются упорядочить свои позиции и строят фортификации, однако "хлопок" часто разрушает их планы.

Обратите внимание! 7 апреля Владимир Зеленский постановил создать в Запорожской области 19 военных администраций.