Там наголосили, що таким є місто Севастополь. Тож, росіянам не сховатись від відповідальності, карма наздожене кожного загарбника.
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Місто Севастополь – головна база "Атеш" у Криму. Ми маємо безліч агентів, які щодня виконують завдання з розвідки, знищення техніки, інфраструктури та особового складу ворога,
– заявили в угрупуванні.
Представники руху кажуть, що окупанти вже не почуваються у безпеці, є інформація, що "деякі збирають свої манатки". В "Атеш" визнали, що це правильно. Ймовірно, чи не єдине правильне рішення загарбників.
"Прийде час і "Атеш" стане у перших рядах, хто гнатиме рашистів із нашого Криму", – додали агенти.
Що відбувається в Криму
- Буквально вчора, 15 травня, активісти руху "Жовта Стрічка" розмістили понад 280 плакатів та жовтих стрічок в окупованих кримських містах: Сімферополі, Севастополі, Ялті та Судаку.
- 12 травня агенти "Атеш" розповіли, що проникли на ключові фортифікаційні споруди загарбників в окупованому Криму. Партизани заявили, що оцінили рівень організації оборони окупантами й очікують "українського курортного сезону" на півострові.