Там наголосили, що таким є місто Севастополь. Тож, росіянам не сховатись від відповідальності, карма наздожене кожного загарбника.

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Місто Севастополь – головна база "Атеш" у Криму. Ми маємо безліч агентів, які щодня виконують завдання з розвідки, знищення техніки, інфраструктури та особового складу ворога,

– заявили в угрупуванні.

Представники руху кажуть, що окупанти вже не почуваються у безпеці, є інформація, що "деякі збирають свої манатки". В "Атеш" визнали, що це правильно. Ймовірно, чи не єдине правильне рішення загарбників.

"Прийде час і "Атеш" стане у перших рядах, хто гнатиме рашистів із нашого Криму", – додали агенти.

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