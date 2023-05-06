Про це в ефірі 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. За його словами, окупанти не очікували на такі вибухи в Криму.

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Росіяни задумуються, щоб поїхати з Криму

Барієв зазначив, що є інформація від цивільних жителів Криму про потужні вибухи в районі Бельбеку у Севастополі. На півострові все частіше вибухають склади росіян.

У Криму немає безпечного місця, бо вибухи відбуваються у різних точках. Дійсно, дуже потужним був вибух на нафтобазі у Севастополі. Інформація в окупаційних ЗМІ різнилась. Тут було "буксування" пропагандистської машини росіян. Вони не були готовими до таких вибухів,

– сказав він.

Член Меджлісу підкреслив, що росіяни все більше розуміють, що їм пора їхати з Криму. Вони бачать, що розпочинається контрнаступ ЗСУ, та починають відкрито про це говорити.

Барієв про вибухи у Криму: дивіться відео

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