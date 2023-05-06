Про це в ефірі 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. За його словами, окупанти не очікували на такі вибухи в Криму.
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Росіяни задумуються, щоб поїхати з Криму
Барієв зазначив, що є інформація від цивільних жителів Криму про потужні вибухи в районі Бельбеку у Севастополі. На півострові все частіше вибухають склади росіян.
У Криму немає безпечного місця, бо вибухи відбуваються у різних точках. Дійсно, дуже потужним був вибух на нафтобазі у Севастополі. Інформація в окупаційних ЗМІ різнилась. Тут було "буксування" пропагандистської машини росіян. Вони не були готовими до таких вибухів,
– сказав він.
Член Меджлісу підкреслив, що росіяни все більше розуміють, що їм пора їхати з Криму. Вони бачать, що розпочинається контрнаступ ЗСУ, та починають відкрито про це говорити.
Барієв про вибухи у Криму: дивіться відео
Знову вибухи у Севастополі: що відомо
- В тимчасово окупованому Севастополі 4 травня знову чули вибухи. У російських телеграм-каналах після 18:00 заявили, що нібито у центральній частині міста було чути два ракетні пуски, але без розривів ракет. Писали про нібито знищений надводний морський дрон у Севастополі.
- Потім з'явилась інша версія. Так званий "глава Севастополя" Михайло Развожаєв знову пояснив гучні звуки у місті навчаннями військових Росії. За його словами, гучні звуки в центрі міста – це профілактична робота в межах протидиверсійної оборони та тренування систем ППО.
- Потім заговорили про чергову атаку на Севастополь. Сили ППО начебто знищили БпЛА у районі аеродрому Бельбек. За словами окупантів, жодні об'єкти не постраждали. Мовляв, ситуація під контролем.