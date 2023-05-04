Інформацію розганяють російські телеграм-канали, передає 24 Канал. Після 18:00 заявили, нібито у центральній частині Севастополя було чути два ракетні пуски, але без розривів ракет.
До речі "Бавовна" на нафтобазі в Севастополі: з'явилися супутникові знімки наслідків
Проросійський військовий телеграм-канал повідомляє про нібито знищений надводний морський дрон у Севастополі. Публікували навіть відео.
Що відбувається у Севастополі: відео
Потім з'явилась інша версія. Так званий "глава Севастополя" Михайло Развожаєв знову пояснив гучні звуки у місті навчаннями військових Росії. За його словами, гучні звуки в центрі міста – це профілактична робота в рамках ППДО, та тренування наших систем ППО.
Заявили про безпілотники
Потім заговорили про чергову атаку на Севастополь. Сили ППО начебто знищили БПЛА у районі аеродрому Бельбек.
За словами окупантів, жодні об'єкти не постраждали. Мовляв, ситуація під контролем.
"Бавовна" у Севастополі: що відомо
- У тимчасово окупованому Севастополі 29 квітня близько о 4:20 пролунали 2 потужні вибухи. Як виявилось, прилетіло по нафтобазі у Козачій бухті.
- Росіяни заявили, що бухту атакували "українські безпілотники", а вибухи стались на об'єкті, який не призначений для цивільних.
- Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що "бавовна" у Севастополі призвела до суттєвої втрати логістики росіян.