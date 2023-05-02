Крим – це територія України. Тому ми вирішуватимемо, як деокупувати півострів. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Це наша земля, і наше завдання її звільнити,

– наголосив Данілов.

Данілов зазначив, йому складно сказати, чи відступлять окупанти без бою. Він наголосив, при необхідності півострів звільнятимуть таким чином, який вважатимуть за необхідне.

Данілов розповів, якщо буде потреба, аби використовувати інші засоби, вони обов'язково будуть використовуватися. Україна ні в кого не буде запитувати з цього приводу.

Данілов прокоментував вибухи в Криму

Секретар РНБО прокоментував вибухи, про які періодично трапляються в окупованому Криму.

Господь милостивий до нашої країни, він періодично відправляє сигнали рашистам, зараз саме так треба говорити, що їм потрібно звідти забиратися,

– розповів Данілов.

Він зазначив, що люди, які мають трохи розуму, розуміють, потрібно якнайшвидше забиратися з півострова.

Заява Резнікова

Міністр оборони Олексій Резніков у коментарі The Atlantic заявив, що російські сили намагаються перетворити півострів на "фортецю", тому Україна говорить про "військово-політичне" звільнення півострова, а не суто військовий контрнаступ.

Відтак цю заяву і коментував секретар РНБО Олексій Резніков.