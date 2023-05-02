Крым – это территория Украины. Поэтому мы будем решать, как деоккупировать полуостров. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Это наша земля, и наша задача ее уволить,

– подчеркнул Данилов.

Данилов отметил, ему сложно сказать, отступят ли оккупанты без боя. Он подчеркнул, при необходимости полуостров будут увольнять таким образом, который сочтут необходимым.

Данилов рассказал, в случае необходимости использовать другие средства, они обязательно будут использоваться. Украина ни у кого не будет спрашивать на этот счет.

Данилов прокомментировал взрывы в Крыму

Секретарь СНБО прокомментировал взрывы, о которых периодически происходят в оккупированном Крыму.

Господь милостив к нашей стране, он периодически отправляет сигналы рашистам, сейчас именно так надо говорить, что им нужно оттуда убираться,

– рассказал Данилов.

Он отметил, что люди, которые имеют немного ума, понимают, нужно как можно быстрее убираться с полуострова.

Заявление Резникова

Министр обороны Алексей Резников в комментарии The Atlantic заявил, что российские силы пытаются превратить полуостров в "крепость", поэтому Украина говорит о "военно-политическом" освобождении полуострова, а не сугубо военном контрнаступлении.

Следовательно, это заявление и комментировал секретарь СНБО Алексей Резников.