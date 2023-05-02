Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. Как он отметил, не будет более явного примера того, что Путин потерпел поражение, чем потеря Крыма Россией.

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Утратят последний электоральный мотив

Галлямов подчеркнул, что Путин и российские пропагандисты сами сделали Крым сакральной величиной. И теперь от этого "фетиша" пропаганды невозможно просто так отказаться.

Лояльность к Путину россиян пока держится на том, что Россия еще не потерпела окончательного поражения в войне. Да, есть некоторые проблемы, но они считают, что воюют не с Украиной, а с НАТО. Но когда Украина вернет Крым, это уже будет окончательное поражение Путина. И его имидж "гениального стратега" рассыпется,

– подчеркнул политтехнолог.

В этой ситуации россияне потеряют последний электоральный мотив голосовать за российского диктатора.

"Конечно, на выборах могут "нарисовать" любые цифры и победу может "одержать" Путин. Но это опасный момент: когда нарисуют слишком большую цифру, это станет очевидно всем. И тогда могут состояться протесты, такие, как были на Болотной" , на Майдане, в Беларуси", – напомнил Галлямов.

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Силовики могут не поддержать Путина

Эти протесты и противостояния с силовиками неизвестно чем может закончиться. В Беларуси их подавили, на Майдане – нет.

В среде силовиков потеря Путиным Крыма и поражение в выборах будет расценена как его слабость. И потому не факт, что они его поддерживают во время народных протестов,

– предположил собеседник.

Галлямов рассказал о еще одном вероятном варианте развертывания событий, когда российские элиты решат свергнуть Путина, потому что разочаруются в нем.

Они попытаются нанести удар в момент максимальной слабости и сомнения в легитимности Путина. И этот самый момент – сфальсифицированные выборы президента, против которых на улицы выйдет толпа россиян,

– отметил политтехнолог.

Аббас Галлямов отметил, что выборы будут моментом слабости режима Путина, и тем более они будут такими, если Россия потеряет Крым.

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