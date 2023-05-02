Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. Как он отметил, не будет более явного примера того, что Путин потерпел поражение, чем потеря Крыма Россией.
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Утратят последний электоральный мотив
Галлямов подчеркнул, что Путин и российские пропагандисты сами сделали Крым сакральной величиной. И теперь от этого "фетиша" пропаганды невозможно просто так отказаться.
Лояльность к Путину россиян пока держится на том, что Россия еще не потерпела окончательного поражения в войне. Да, есть некоторые проблемы, но они считают, что воюют не с Украиной, а с НАТО. Но когда Украина вернет Крым, это уже будет окончательное поражение Путина. И его имидж "гениального стратега" рассыпется,
– подчеркнул политтехнолог.
В этой ситуации россияне потеряют последний электоральный мотив голосовать за российского диктатора.
"Конечно, на выборах могут "нарисовать" любые цифры и победу может "одержать" Путин. Но это опасный момент: когда нарисуют слишком большую цифру, это станет очевидно всем. И тогда могут состояться протесты, такие, как были на Болотной" , на Майдане, в Беларуси", – напомнил Галлямов.
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Силовики могут не поддержать Путина
Эти протесты и противостояния с силовиками неизвестно чем может закончиться. В Беларуси их подавили, на Майдане – нет.
В среде силовиков потеря Путиным Крыма и поражение в выборах будет расценена как его слабость. И потому не факт, что они его поддерживают во время народных протестов,
– предположил собеседник.
Галлямов рассказал о еще одном вероятном варианте развертывания событий, когда российские элиты решат свергнуть Путина, потому что разочаруются в нем.
Они попытаются нанести удар в момент максимальной слабости и сомнения в легитимности Путина. И этот самый момент – сфальсифицированные выборы президента, против которых на улицы выйдет толпа россиян,
– отметил политтехнолог.
Аббас Галлямов отметил, что выборы будут моментом слабости режима Путина, и тем более они будут такими, если Россия потеряет Крым.
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Какие возможные сценарии освобождения Крыма
- Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк прокомментировал план бывшего командующего армией США в Европе Бена Годжеса по изоляции Крыма от России. Годжес подчеркнул, что пока полуостров является оккупированным страной-агрессором, Украина не будет защищена.
- По мнению Черняка, окупантов необходимо отрезать от Крыма и поступить так, чтобы Россия не имела возможности использовать полуостров в военных целях.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что у российской армии проблемы с логистикой и частично с вооружением. Поэтому возвращение украинской армии к админгранице с Крымом станет еще одним поражением России, которая получит плохое моральное состояние населения, изоляцию и осуждение мирового сообщества. В этом случае стране-агрессоре будет тяжело удержать Крым.
- Как считает первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, "мир признал, что Крым является интегральной и неотъемлемой частью Украины". По ее словам, возвращение Крыма будет реализовано скорее всего двумя путями: военным и дипломатическим.