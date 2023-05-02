Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. Як він зауважив, не буде більш наявного прикладу того, що Путін зазнав поразки, ніж втрата Криму Росією.

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Втратять останній електоральний мотив

Галлямов наголосив, що Путін і російські пропагандисти самі зробили Крим сакральною величиною. І тепер від цього "фетішу" пропаганди неможливо просто так відмовитись.

Лояльність до Путіна росіян поки що тримається на тому, що Росія ще не зазнала кінцевої поразки у війні. Так, є деякі проблеми, але ж вони вважають, що воюють не з Україною, а з НАТО. Але коли Україна поверне Крим, це вже буде остаточна поразка Путіна. І його імідж "геніального стратега" розсиплеться,

– підкреслив політтехнолог.

В цій ситуації росіяни втратять останній електоральний мотив голосувати за російського диктатора.

"Звичайно, на виборах можуть "намалювати" будь-які цифри і перемогу може "отримати" Путін. Але це небезпечний момент: коли намалюють занадто велику цифру, це стане очевидно усім. І тоді можуть відбутися протести такі, які була на Болотній, на Майдані, в Білорусі", – нагадав Галлямов.

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Силовики можуть не підтримати Путіна

Ці протести та протистояння з силовиками, невідомо чим може закінчитись. В Білорусі їх придушили, на Майдані – ні.

В середовищі силовиків втрата Путіним Криму і поразка у виборах буде розцінена як його слабкість. І тому не факт, що вони його підтримують під час народних протестів,

– припустив співрозмовник.

Галлямов розповів про ще один ймовірний варіант розгортання подій, коли російські еліти вирішать повалити Путіна, тому що розчаруються в ньому.

Вони спробують завдати удар в момент максимальної слабкості і сумніві в легітимності Путіна. І цей самий момент – сфальсифіковані вибори президента, проти яких на вулиці вийде натовп росіян,

– відзначив політтехнолог.

Аббас Галлямов зауважив, що вибори будуть моментом слабкості режиму Путіна, і тим більш вони будуть такими, якщо Росія втратить Крим.

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