Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. Як він зауважив, не буде більш наявного прикладу того, що Путін зазнав поразки, ніж втрата Криму Росією.
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Втратять останній електоральний мотив
Галлямов наголосив, що Путін і російські пропагандисти самі зробили Крим сакральною величиною. І тепер від цього "фетішу" пропаганди неможливо просто так відмовитись.
Лояльність до Путіна росіян поки що тримається на тому, що Росія ще не зазнала кінцевої поразки у війні. Так, є деякі проблеми, але ж вони вважають, що воюють не з Україною, а з НАТО. Але коли Україна поверне Крим, це вже буде остаточна поразка Путіна. І його імідж "геніального стратега" розсиплеться,
– підкреслив політтехнолог.
В цій ситуації росіяни втратять останній електоральний мотив голосувати за російського диктатора.
"Звичайно, на виборах можуть "намалювати" будь-які цифри і перемогу може "отримати" Путін. Але це небезпечний момент: коли намалюють занадто велику цифру, це стане очевидно усім. І тоді можуть відбутися протести такі, які була на Болотній, на Майдані, в Білорусі", – нагадав Галлямов.
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Силовики можуть не підтримати Путіна
Ці протести та протистояння з силовиками, невідомо чим може закінчитись. В Білорусі їх придушили, на Майдані – ні.
В середовищі силовиків втрата Путіним Криму і поразка у виборах буде розцінена як його слабкість. І тому не факт, що вони його підтримують під час народних протестів,
– припустив співрозмовник.
Галлямов розповів про ще один ймовірний варіант розгортання подій, коли російські еліти вирішать повалити Путіна, тому що розчаруються в ньому.
Вони спробують завдати удар в момент максимальної слабкості і сумніві в легітимності Путіна. І цей самий момент – сфальсифіковані вибори президента, проти яких на вулиці вийде натовп росіян,
– відзначив політтехнолог.
Аббас Галлямов зауважив, що вибори будуть моментом слабкості режиму Путіна, і тим більш вони будуть такими, якщо Росія втратить Крим.
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Які можливі сценарії звільнення Криму
- Представник ГУР МО України Андрій Черняк прокоментував план колишнього командувача армії США у Європі Бена Годжеса по ізоляції Криму від Росії. Годжес наголосив, що поки півострів є окупованим країною-агресоркой, Україна не буде захищеною.
- На думку Черняка, окупантів необхідно відрізати від Криму і вчинити так, щоб Росія не мала можливості використовувати півострів у військових цілях.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що російська армія має проблеми з логістикою та частково з озброєнням. Тому повернення українського війська до адмінмежі з Кримом стане ще однією поразкою Росії, яка отримає поганий моральний стан населення, ізоляцію та засудження світової спільноти. В цьому випадку країні-агресорці буде важко утримати Крим.
- Як вважає перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, "світ визнав, що Крим є інтегральною та невід’ємною частиною України". За її словами, повернення Криму буде реалізовано скоріш за все двома шляхами: військовим і дипломатичним.