Військовий і дипломатичний шляхи є актуальними. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

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Чиновниця переконана, що головна перемогаю України в питанні Криму – "світ визнав, що Крим є інтегральною та невід’ємною частиною України".

Повернення Криму визначатиме сама Україна. І маючи війну, цей шлях, вочевидь, буде реалізовано двома треками – і військовим, і дипломатичним,

– сказала Джапарова.

Вона навели приклад Хорватії, коли була війна у 1990-х роках. Тоді дві третини своєї території повернула військовим шляхом, одну третину – дипломатичним.