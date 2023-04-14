Военный и дипломатический пути актуальны. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова.

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Чиновница убеждена, что главная победа Украины в вопросе Крыма – "мир признал, что Крым является интегральной и неотъемлемой частью Украины".

Возвращение Крыма будет определять сама Украина. Имея войну, этот путь, очевидно, будет реализован двумя треками – и военным, и дипломатическим,

– сказала Джапарова.

Она привела пример Хорватии, когда была война в 1990-х годах. Тогда две трети своей территории вернула военным путем, одна треть – дипломатическим.

Партнеры усвоили "крымский урок"

Партнеры поддерживают тезис, что путь возвращения Крыма должна определять сама Украина. По словам Джапаровой, все усвоили "крымский урок".

В 2014 году Украина и мир не могли остановить это зло, и оно расползлось. Все дипломатические переговоры и попытки европейских лидеров найти такой язык, который услышал бы Путин, он воспринимал как слабость. Следующий шаг диктатора был 24 февраля 2022 года.