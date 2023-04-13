После усиления репрессий и зачисток украинцы перешли к партизанской деятельности. О подготовке к контрнаступлению, расширении партизанской деятельности и активизации крымчан рассказал один из основателей "Желтой ленты" в эксклюзивном интервью 24 Каналу. Активист находится сейчас на временно оккупированной территории – поэтому по соображениям безопасности мы не будем называть ни его имя, ни вероятное местонахождение.

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Об украинском Крыме и подготовке к контрнаступлению

Один из организаторов "Желтой ленты" рассказывал нам, что благодаря своим акциям активисты готовили Херсон к освобождению. Можно ли сказать, что символика Украины в Крыму означает, что остров скоро будет деоккупирован?

Совершенно да. Когда мы начинали работать в Херсоне, одной из целей было напоминание, что это все еще Украина. Уже активно, скажем так, пропагандировали освобождение как раз в сентябре. Мы запускали акцию "Віддери рашизм", где мы жгли и российские билборды, газеты, показывали, что мы уже отчищаем весь город от русского. Уничтожали памятные доски о павших солдатах, которые установили россияне.

Сейчас мы видим – там где "Желтая лента", там стопроцентно будет освобождение. Это касается не только Волчанска Харьковской области, где появилось десяток активистов, а через неделю город и область были освобождены. Это касается и правобережья Херсона, Донецка, Луганска и Крыма.

Как украинские партизаны сопротивляются оккупантам от Донецка до Крыма: смотрите видео

Как активисты помогают подготовить временно оккупированные территории для освобождения во время большого наступления?

Мы работаем по направлениям, которые мы определили. Во первых, не допустить, чтобы многие наши украинцы получили российский паспорт, и тем самым чтобы их не мобилизовали в российскую армию.

Мы проводим просветительскую работу, информируем людей о последствиях и рассказываем, какие есть методы. И, конечно, передаем патриотический настрой, призываем, что нужно держаться, сопротивляться, потому что со дня на день, с недели на неделю зайдут наши ребята.

Поэтому мы пытаемся говорить, что этот вопрос времени и наш символ из российской Z превращается в песочные часы, напоминающие, что время освобождения приближается.



Песочные часы вместо российской Z в одном из временно оккупированных городов / фото предоставлены 24 Каналу активистами "Желтой ленты"

Как вы оцениваете, насколько важна именно сейчас информационная борьба на оккупированных территориях?

Возьмем, например, Донецкую и Луганскую области, которые оккупированы с 2014 года. Тогда не было единой государственной информационной политики, и такого патриотизма, конечно, до Майдана не было. И когда оккупировали эти территории – все украинское исчезало очень быстро, или его там почти и не было. Потому россияне смогли бы заполнить этот информационный вакуум своей пропагандой и абсолютно манипулировать нашими людьми. И это происходило годами. Когда все начиналось в Херсоне, мы не желали такого сценария.

Мы думали, как работать на опережение, создали патриотические телеграм-каналы, движение "Желтая лента", печатали плакаты "Херсон – это Украина", развешивали по городу, показывали, что здесь сопротивляется и не нужно верить россиянам. Мы запускали акцию "Игнорируй рашистов": не смотри их телевидение, жги газеты. Мы создали собственную газету "Голос партизана" как наш подпольный самиздат и распространяли ее.



Партизаны в Херсоне не давали оккупантам забыть об отплате / фото предоставлено 24 Каналу активистами "Желтой ленты"

Поэтому это информационное сопротивление дарит людям надежду, а также способ здраво мыслить.

А сколько времени просуществовала ваша газета?

Она у нас была в двух номерах. У нас было несколько сот экземпляров, мы распространяли их в Херсоне, а потом активисты из Симферополя напечатали 200 штук и самостоятельно распространяли. Газета не вошла в широкое потребление, потому что было очень сложно печатать в больших объемах, которые были нужны. Несколько выпусков мы сделали в электронном формате, а дальше руки не доходили, потому что активно занимались бойкотами референдумов.



Газета партизан на оккупированных территориях / фото предоставлено 24 Каналу активистами "Желтой ленты"

Как вы оцениваете движение сопротивления во временно оккупированных областях? Отличается ли сопротивление в Крыму и на Донбассе, например, от Запорожской области?

Да, абсолютно, по тем же причинам, о которых я говорил раньше. Не было просто такого единого механизма информационного сопротивления для наших граждан, и поэтому россияне смогли навязать свою повестку дня.

А если брать новые временно оккупированные территории, то мы видим яростное сопротивление населения, которое не останавливалось месяцами. И такие элементы, как "Желтая лента" или патриотические плакаты, не давали россиянам навязать репрессии, антитеррористические режимы, когда преследовали патриотов. Они не справились с этой задачей и потому такая существенная разница.

Люди в Донецкой, Луганской областях, в Крыму очень репрессированы. Их запугивали и они годами теряли веру в сопротивление.

Насколько в Крыму сейчас проукраинская позиция среди собственного населения? Оккупанты постоянно проводят рейды. То есть россияне фактически понимают, что большинство уже совсем не пророссийское?

Там очень двоякая ситуация. Во первых, многие украинцы с 2014 года по 2021 год включительно активно выезжали, продавали свою недвижимость. Их запугивали, репрессировали, они отказывались брать российский паспорт.

У нас много активистов, которые сейчас находятся на оккупированном полуострове и уверяют, что не брали российские паспорта. Хотя их и принуждают на рабочих местах, дети не могут выпуститься из школ и получить аттестаты. Они (участники движения, – 24 Канал) нам передают, что татары очень репрессированы и запуганы, но они ждут именно Украины, потому что знают, что с Украиной им будет лучше.

Есть часть очень пророссийского населения, завезенного из России, и вот для них "хорошо, как дома", не хотят выезжать до последнего, но первый взрыв, они упаковали чемоданы и уже в Ростове.

Как действуют партизаны в Крыму / фото "Желтой ленты"

Есть часть украинцев, которые тоже запуганы, и они только сейчас начинают просыпаться, обретают собственную уверенность, смелость что-то делать. Еженедельно я исследую, как меняются настроения, смотрю, сколько сообщений в твиттере или фейсбуке, что Крым – это Украина. Я вижу по статистике, что количество людей из Крыма, которые присоединяются к чат-боту и выполняют наши задачи, растет.

"В Крыму мы становимся сильнее. В Симферополе, Севастополе, Ялте и Судаке активистам движения "Желтая Лента" удалось распространить более 280 плакатов и желтые ленты. На полуострове усилился контрразведывательный режим, наших активистов ищут, но мы не собираемся останавливаться", – пишет координатор крымской ячейки движения.

О партизанах в Луганске и Ялте, безопасности и подставных "активистах-россиянах"

Как усилилось и развивалось движение сопротивления после полномасштабного вторжения?

Многие в Донецкой, Луганской областях и в Крыму видели, как жители Херсона, Новой Каховки, Мелитополя останавливали российскую технику голыми руками и не соглашались с оккупацией.

У них не было оружия, но блокировали города и дороги, не давали россиянам продвигаться. Эта тотальная информационная кампания о сопротивлении – рецепты коктейлей молотова в телеграм-каналах и фото уязвимых мест в танке, куда нужно бросать, как выглядит российская техника. Я помню, как эта информация распространялась повсюду с середины марта.

Истории, как женщина сбивает банками огурцов дроны, как мужчина переносит мины, подняли дух сопротивления. Когда мы только положили начало "Желтой ленте", я неоднократно получал сообщения от людей из Луганска, которые спрашивали, как присоединиться, где взять плакаты. Они говорили, что их (активистов – 24 Канал) уже десятки и нужно создавать координацию. Мы с моим коллегой не думали, что будем масштабироваться за пределы Херсона. Когда мы увидели безумный спрос от Донецка до Ялты, поняли, что нужно развивать это как можно скорее и давать людям возможность иметь собственный протест.



Партизаны готовятся встречать ВСУ / фото "Желтой ленты"

Как можно присоединиться к движению находящимся на оккупированных территориях?

Эти 17 000 наших активистов координируются через телеграм-бот "Желтая лента" или в поиске можно написать и выпадет абсолютно анонимная ссылка.

Вы получаете тестовые задания диверсификации и реальные координаты, по которым будут проверять, выполнено ли задание и предоставлять ли вам доступ к другим задачам.

Тем самым у вас открывается все более высокий уровень и появляются более интересные задачи, учитывая регион и ваши возможности.

Мы видим, что сопротивление активно работает и в Запорожской области, и на Донбассе и в Крыму. От чего зависит успешность операций?

Вероятно, от информационного повода, который смогут раздуть наши материалы, но это очень сложно предположить, потому что мы учим наших людей правильно оценивать обстоятельства.

Если ты заметил большую Z в парке победы в Севастополе и хочешь сделать из нее песочные часы, то нужно потратить несколько дней, чтобы узнать, где расположены камеры на этой локации, как тебя могут отследить, в какой период дня меньше людей и ты можешь безопасно нарисовать. Когда ты приходишь выполнять задачи, нужно следить за людьми, есть ли они рядом, как правильно менять маршруты. Это следующие главные аспекты оценки ситуации.



Сожженные российские агитплакаты / фото "Желтой ленты"

У вас команда увеличивается каждый день. Как вы проверяете людей, желающих приобщиться к движению и насколько движение заботится о безопасности всех участников?

Сотни сообщений в день я получаю от россиян – кто-то пишет угрозы, кто-то хочет выйти на личную встречу, прикрываясь желанием отдать бесплатно принтер. Они называют адрес в каком-то городе, но я знаю, что это у школы, где живут россияне. Очень странно, что это пишут люди, которые не могут выполнить даже первую задачу, во время которой мы подтверждаем личность и проверяем, не фотошоп ли или старая наша фотография.

Поэтому через такие стадии проверки, а также новые уровни, которые открывают Quiz (викторину – 24 Канал), у нас строятся с активистами доверительные отношения, и мы можем давать более сложные задачи или переходить в более защищенные мессенджеры, когда мы действительно можем доверять человеку.

Относительно безопасности, мы избегаем того, чтобы активисты общались с другими активистами. Это делает невозможным разоблачение всей сети, поэтому они все замыкаются только на чат-бот, а координатор согласовывает их действия. Но перед выходом на задание мы даем рекомендации, как почистить телефон, или каким телеграмом пользоваться, потому что есть партизанские версии, которые не сохраняют фотографии, или после ввода неправильного пароля данные автоматически удаляются.

Обратите внимание! Ранее мы записывали интервью с координатором "Желтой ленты" на оккупированных территориях. Он рассказал 24 Каналу, что самая сложная ситуация для участников сопротивления на Донбассе и в Мариуполе. Во первых, из-за принудительной мобилизации на местах почти не осталось мужчин, а люди боятся выходить на улицы. Во-вторых, из-за гуманитарной катастрофы люди не могут найти жизненно необходимые вещи, не говоря уже о краске или принтерах. В Крыму гуманитарная ситуация лучше. ФСБ даже пытались отслеживать, кто покупал желтую краску.



Безопасность активистов остается главной проблемой на оккупированных территориях. Активисты фиксировали десятки случаев арестов, некоторые из них кончились, к сожалению, смертельно. Было такое, что некоторые активисты просто исчезали. С лета 2022 года россияне начали активно патрулировать улицы ночью и внедрили жесткий контрразведывательный режим на оккупированных территориях. Людей начали арестовывать не просто за участие в протесте, а за украинскую символику в кармане. Арестованные не имеют права на адвокатов. Однако репрессивная машина не всегда эффективна, потому что часто арестовывает украинцев, которые не являются партизанами, для того, чтобы просто закрыть статистику.

Реакция оккупантов, масштабные акции и приближение победы

Уже более 17 тысяч человек являются участниками сопротивления, то есть действуете вы очень активно. Как оккупанты реагируют на вашу деятельность, знаете ли вы об их реакции?

Их реакцию можно разделить на отрицание, высмеивание и принятие. Сначала они зарисовывали, говорили, что это недейственно и сопротивления нет. Говорили, что это просто детские игрушки рисовать граффити.

Затем они делали информационные компании против нас, называя нас "ячейкой СБУ в Херсоне", "ждунами ВСУ" и что надо всех нас вырезать. Сейчас, по сообщениям наших активистов, которых задерживали и допрашивали, ФСБ-шники и правоохранительные органы России, они (россияне, – 24 Канал) четко все знают, подписаны на каналы, смотрят фото и допрашивают, кто мог это нарисовать.

Мы видим, что они хотят как-то противостоять этому, но поскольку у нас есть чат-бот, другие методы коммуникации, где мы можем обеспечить полную анонимность активиста, они не могут выйти на всю сеть движения сопротивления.

Как украинцы уже передавали привет оккупантам? Какие самые масштабные акции вы устраивали?

Еще в начале работы "Желтой ленты" – это митинги в оккупированных городах – Херсон, Новая Каховка, Мелитополь Симферополь.

А потом, когда мы понимали, что протестные настроения есть, но уже опасно выходить, мы создавали митинги онлайн – рисовали центральную площадь Херсона, Мариуполя и каждый мог выбирать на каком углу дома или улицы человек стоял бы. В общей сложности более 55 тысяч человек приняли участие в наших митингах.

Как украинцы в Херсоне выходили на митинги: смотрите видео

Затем был общеукраинский флешмоб "Желтая лента" 21 ноября, в День соборности. Мы демонстрировали нашим людям в оккупации, что их сопротивление видят, что сопротивление поддерживают звезды, политики, дипломаты, стейкхолдеры и обычные украинцы – работники школ, бизнес.

6 марта была акция "Единое сердце Украины", где мы объединяли половинки сердец с оккупированных территорий и со всего мира, прежде всего с территорией, подконтрольной Украине.

Что может сделать любой украинец, чтобы приблизить нашу победу, находясь или нет на временно оккупированных территориях?

Если есть знакомые, друзья, семья на оккупированной территории, важно поддерживать с ними контакт для того, чтобы человек не терял надежду, веру. Один раз написав на украинском "Привет, как дела?" – это может оградить человека от сотрудничества с россиянами.

Можно отправлять данные Генштаба относительно количества ликвидированных россиян или пересылать новости, что скоро контрнаступление. Это очень греет и желательно, чтобы каждый украинец как раз поддерживал своих или писал в местных чатах в.о. территорий, где люди обсуждают социально-бытовые вопросы, проукраинские сообщения. Это увидят сотни людей, и так вы поднимете им настроение и защитите от случаев коллаборационизма.

Креативные плакаты и украинская Ї вместо рашистской Z

Кроме базовых национальных символов и изображения желтой ленты, у вас есть разные дизайны плакатов. Это творчество обычных украинцев, или вы приобщаете профессиональных дизайнеров?

И так, и так – скажу честно. Когда мы все начинали, у нас были знакомые по нашей профессиональной деятельности, потому что мы собственно айтишники. У нас в компании были графические дизайнеры, и когда мы рассказали, чем мы занимаемся, они предложили свою помощь. Потом делали своими силами – видно, что у нас разные шрифты, разные цвета. Теперь мы стараемся все унифицировать, определить единый стиль, сделать брендбук. Раньше этого не было, поэтому оно было так хаотично.

Наши активисты либо рисуют от руки, либо сами создают в фотошопе что-нибудь, либо мы создаем сотни плакатов, распространяем и пытаемся печатать. Иногда какие-то телеграм-каналы помогают, потому что у них есть вдохновение. У нас был опыт сотрудничества с бердянским каналом, который создал плакат "Лучше бери котиков", где можно было взять картинку с котиком, чем российский паспорт.

Так, например буква Ї стала вашим ответом на рашистскую букву Z. Какой смысл вы закладывали, распространяя этот знак?

Идея возникла, когда все новости были о псевдореферендумах – конец июля или начало августа. Мы понимали, что символ желтой ленты, может, уже надоел людям, поэтому начали придумывать что-то новое. Тогда коллега предложил нарисовать букву "Р" на домах или постройках, где проводится подготовка к референдуму. Мы нарисовали, но не было видно и не запоминается. Начали выбирать буквы, которые уникальны "Ґ", "Є", "І", чтобы они сразу бросались в глаза.

Потом дошли до буквы "Ї" – она уникальна, кажется, со старославянского означает единство. Я сперва нарисовал ее на 14 школе в Херсоне, где жили россияне, и после этого она (буква Ї, – 24 Канал) стала символом сопротивления. Особенно ее рисовали там, где россияне ночевали.

В Мелитополе у нас был случай, когда кадыровцы выезжали из здания, потому что там была нарисована и желтая лента, и буква Ї.



Она стала символом украинского сопротивления на оккупированных территориях / фото "Желтой ленты"

Премия Сахарова и помощь Европарламента

В декабре 2022 года "Желтая лента" получила премию Сахарова в Европарламенте. Что это отличие означает для украинских партизан?

Прежде всего отличие подчеркнуло, что вклад смелых украинцев в оккупации и сопротивление видят не только местные телеграм-каналы, но и весь мир. Вся Европа оценила это и увидела, что это невероятное проявление смелости и мужества нужно поддерживать, возвеличивать, чтобы это вошло в историю.

Мы получили информацию о номинировании на премию в октябре или ноябре, а физически это произошло в декабре. В этот промежуток времени мы получали просто сотни сообщений от людей, они не верили в это. Мы объясняли, что вся Европа видела ваше сопротивление и оно высоко оценивается.

Сейчас, общаясь с евродепутатами, они говорят, что "Желтая лента" становится таким символом сопротивления, как два пальца стали символом мира. Мы стремимся, чтобы оно все вошло в историю, нужно воздать должное и абсолютное уважение людям в оккупации.

На прошлой неделе вы проводили акцию среди депутатов Европарламента. Предлагали ли они какую-либо помощь движению сопротивления?

Мои коллеги передавали, что при общении каждый спрашивает, чем мы можем помочь. Тарас и Ярослав Божко призвали во Франции усилить санкции, предоставить оружие, решить проблему с электроэнергией. Это касалось общих вопросов.

Что касается помощи движению, то предлагали информационную помощь на собственных страницах в соцсетях. Мы делали скриншоты и показывали активистам, которые поддержали, например, представитель Литвы в Европейском парламенте. И когда мы просили людей писать личные письма, они говорили, что для них это честь. Мы видели, что депутаты поддерживают нас, им приятно получать письма. Каждый пытался опубликовать это в соцсетях или присоединиться к акциям в Брюсселе и Вильнюсе, где евродепутаты самостоятельно рисовали желтые ленты.

Во время акции в Брюсселе Ярослав Божко вручил евродепутатам билеты на поезд "Киев – Симферополь". Это символические билеты или члены ЕП действительно смогут их использовать совсем скоро?

Во первых, билеты были разработаны вместе с Укрзализныцей. Там есть штрих-код, и они смогут обменять его в Киеве, то есть они смогут спокойно отправиться в Симферополь.



Евродепутаты поддержали украинское движение сопротивления / фото Софии Назаренко для 24 Канала

Мы написали дату, когда Крым будет освобожден, и мы верим, что это произойдет скоро. По всем прогнозам, желательно до конца года. Не хочется загадывать заранее, или призывать нашу власть или вооруженные силы действовать уже, когда они еще могут быть не готовы. Лучше тщательно подготовиться, а затем ударить этим кулаком и все освободить. Тогда будет меньше наших потерь, и это будет гораздо быстрее и эффективнее.