Однако в конце минувшей весны россияне усилили репрессии против украинцев. Сотрудники ФСБ проводили зачистку и проведение акций протеста стало опасным. Потому украинцы перешли к подпольному распространению национальной символики.

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Один из организаторов "Желтой ленты" Ярослав Божко эксклюзивно рассказал 24 Каналу о деятельности на оккупированных территориях, активистах в Крыму и гибели участников движения сопротивления.

Механизм работы партизан

Для того, чтобы стать участником движения, за вас должен поручиться знакомый и привести в центр организации. Ячейки имеют свою автономность. По словам Ярослава, это нужно во избежание ареста всех членов команды. О своей безопасности участники должны заботиться самостоятельно и представители каждой ячейки проверяют, кто присоединяется к выполнению задач.

"Мы создавали специальные чат-боты, разнообразные ресурсы, и даже через телеграмм, где человек мог получить себе определенную задачу, листовки на распространение, символику, принты, трафареты и плакаты, которые он дал мог распространить", – говорит о механизме работы Ярослав Божко.

Организатор отмечает, что от каждого активиста зависит его собственная безопасность на оккупированных территориях. Партизанские действия базируются не только на смелости, преданности и героизме, но и на умении оценивать, когда можно распространять символику и где это следует делать.

Активизация движения сопротивления в Крыму

Ярослав Божко делится, что "Желтая лента" не имеет фиксированного членства, однако более трех тысяч активистов принимают участие в разных мероприятиях. Люди получают задания, присылают фотоотчеты. Пока треть партизан находится в Крыму – там работают более тысячи украинцев. По словам организатора, движение сопротивления на полуострове активизировалось с лета 2022 года, хотя долгое время не было активных действий.

"Сначала войны ситуация изменилась. Нам удалось стать таким движением, которое сконцентрировало в себе протестную энергию крымчан. Мы надеемся, что дальше она будет только нарастать, потому что мы видим, что чем более реалистичной становится вообще тема деоккупации, тем больше людей приобщаются к акциям" , – говорит представитель "Желтой ленты".

Ярослав отмечает, что самая сложная ситуация для участников движения сопротивления на Донбассе и в Мариуполе. Во первых, из-за принудительной мобилизации на местах почти не осталось мужчин, а люди боятся выходить на улицы. Во-вторых, из-за гуманитарной катастрофы люди не могут найти жизненно необходимые вещи, не говоря о краске или принтерах. Представитель "Желтой ленты" рассказал, что в Крыму гуманитарная ситуация лучше. Однако в ФСБ пытались отслеживать, кто покупал желтую краску.

Аресты и убийства активистов

Ярослав Божко говорит, что безопасность активистов остается главной проблемой на оккупированных территориях. Он отметил, что уже фиксировали около 30 случаев арестов, а некоторые из них закончились трагически.

"Было такое, что некоторые наши активисты просто исчезали. К примеру, Херсон уже деоккупировали, а с человеком из этого города никак не могут выйти на связь", – говорит Божко.

С лета 2022 года россияне начали активно патрулировать улицы ночью и внедрили жесткий контрразведывательный режим на оккупированных территориях. По словам участника "Желтой ленты", людей начали арестовать не просто за участие в протесте, а за украинскую символику в кармане. Кроме того, россияне не ведут централизованный учет задержанных на оккупированных территориях. Арестованные не имеют права на адвокатов и вообще российские правоохранительные органы – примитивный репрессивный аппарат. Однако репрессивная машина не всегда эффективна, потому что часто арестовывает украинцев, не партизан, для того, чтобы просто закрыть статистику.

"Сейчас мы точно знаем, что часть наших активистов побывала уже в российских СИЗО или других местах незаконного содержания, а с некоторыми до сих пор нет связи, и подозреваем, что они убиты", – говорит Ярослав.

Отметим, движение сопротивления возникло в Херсоне. В декабре 2022 года организация получила премию Сахарова – ежегодное отличие Европейского парламента за свободу мнения.