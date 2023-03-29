Евродепутаты в знак солидарности нарисовали граффити желтой ленты на большом баннере. Корреспондентка 24 канала в Брюсселе рассказывает, как члены парламента поддерживали партизан.

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Одним из организаторов события выступил литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс. Он подчеркнул, что партизанское движение имеет такую же мощность, как и любое оружие, которое используется для освобождения Украины.

Это показало нам, что Украину не завоевать и что патриотические граждане, не имея оружия в руках, используют все возможные средства, чтобы сопротивляться оккупантам. Это очень мощное политическое сообщение для всех нас, европейцев,

– сказал литовский политик.

Он призвал коллег распространить опыт движения "Желтой ленты" в своих странах и поддержать гражданское сопротивление.

Поддержка украинцев на оккупированных территориях

Представительница Польши в Европарламенте Анна Фотига заявила, что акция направлена на поддержание украинцев на оккупированной территории.

"Мы должны поддерживать украинцев по-разному, но мы хотели бы послать это сообщение им, что мы хотим, чтобы они были свободными, и делаем для этого все возможное", – подчеркнула она.

После выступлений депутаты Европарламента нарисовали маркерами и баллончиками с краской желтые ленты. В общей сложности, к акции присоединились 20 членов Европарламента. Среди них были представители Болгарии, Бельгии, Греции, Эстонии, Дании, Латвии, Литвы, Германии, Польши, Румынии, Словакии, Швеции, Чехии, Франции. Участникам подарили настоящие билеты на поезд "Киев – Симферополь". Евродепутаты отметили, что после деоккупации Крыма будет использована возможность посетить украинский полуостров.

Евродепутаты поддержали украинское движение сопротивления / Фото Софии Назаренко, 24 Канал: