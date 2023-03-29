Євродепутати в знак солідарності намалювали графіті жовтої стрічки на великому банері. Кореспондентка 24 каналу у Брюсселі розповідає, як члени парламенту підтримували партизанів.

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Одним з організаторів події виступив литовський євродепутат Пятрас Ауштрявичюс. Він наголосив, що партизанський рух має таку ж потужність, як і будь-яка зброя, яка використовується для визволення України.

Це показало нам, що Україну не завоювати й що патріотичні громадяни, не маючи зброї в руках, використовують усі можливі засоби, щоб чинити опір окупантам. Це дуже потужне політичне повідомлення для всіх нас, європейців,

– сказав литовський політик.

Він закликав колег поширити досвід руху “Жовтої стрічки” у своїх країнах та підтримати громадянський опір.

Підтримка українців на окупованих територіях

Представниця Польщі у Європарламенті Ганна Фотига заявила, що акція спрямована на те, щоб підтримати українців на окупованій території.

Ми повинні підтримувати українців по-різному, але ми хотіли б надіслати це повідомлення їм, що ми хочемо, щоб вони були вільними, і робимо для цього все можливе, – наголосила вона.

Після промов депутати Європарламенту намалювали маркерами та балончиками з фарбою жовті стрічки. Загалом, до акції долучились 20 членів Європарламенту. Серед них були представники Болгарії, Бельгії, Греції, Естонії, Данії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Швеції, Чехії, Франції. Учасникам подарували справжні квитки на потяг "Київ – Сімферополь". Євродепутати наголосили, що після деокупації Криму використають можливість відвідати український півострів.

Євродепутати підтримали український рух опору / Фото Софії Назаренко, 24 Канал: