Подробности принятых решений сообщает корреспондент 24 Канала из Брюсселя.

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Миллион снарядов, ракеты и боевые самолеты

Европейские лидеры окончательно приняли решение передать Украине миллион 155 мм снарядов, боеприпасов "земля-земля" в течение 12 месяцев. Кроме того, государства-члены ЕС могут объединиться для совместной закупки ракет по запросу.

Мы смогли выразить наше единство и нашу решительность в нашей поддержке. Мы хотим быть полностью преданным игроком, когда дело касается поддержки. Мы хотим действовать, как европейцы с точки зрения производства и доставки боеприпасов в Украину,

– заявил президент Совета ЕС Шарль Мишель.

Всего к соглашению уже присоединились 20 стран. Единственное государство, которое категорически высказалось против поставок оружия – это Венгрия. Государство аргументировало это решение желанием "мира".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также поздравила решение лидеров расширить военную помощь Украине. По ее словам, сегодня обсуждали, как нарастить производственные мощности в Европе как можно быстрее. Так, Еврокомиссия выступит со специальным юридическим предложением по этому поводу.

"Речь идет о строительстве, расширении и перепрофилировании производственных мощностей и укреплении всей цепочки поставок боеприпасов, чтобы оно было быстрым", – сказала фон дер Ляен.

Вопросы поставки боевых самолетов государства – члены ЕС должны решать самостоятельно. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, право какое оружие поставлять и каким образом остается за странами-членами блока.

Президент Совета ЕС Шарль Мишель напомнил, что во время последнего саммита с Владимиром Зеленским этот вопрос уже поднимался. Он отметил, что это не секрет, что Украина нуждается в большей поддержке и больше военной техники.

Ланч с генсеком ООН

Гостем первого дня саммита ЕС стал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Европейские лидеры вместе с ним обсудили российскую агрессию, поддержку международного права и мирные соглашения, продовольственную безопасность, а также климатические изменения.

Совет ЕС обеспокоен подрывом глобальной продовольственной безопасности как следствие войны России против Украины. Поэтому в Брюсселе выступают за продление Черноморской зерновой инициативы. Президент Совета ЕС Шарль Мишель отметил, что этот саммит в очередной раз доказал, что ЕС и ООН имеют много общего и разделяют те же ценности.

Как мы сообщали ранее, генсек ООН Антониу Гутерриш во время встречи мог уговаривать лидеров государств-членов европейского блока смягчить санкции против России ради сохранения продовольственной безопасности в мире. Россия выставила ряд условий для продления "зернового соглашения". Однако не все лидеры ЕС считают уместным идти на поводу у Кремля.

Возвращение похищенных украинских детей

Евросоюз осудил депортацию и похищение украинцев, в том числе детей, россиянами. Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что на саммите лидеры обсудили международное правосудие и поддержали необходимость создания инструмента для борьбы с похищением детей. Мишель назвал такое поведение Кремля "позорным".

Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляен напомнила, что депортация детей – это военное преступление и отметила, что россияне украли более 16 тысяч несовершеннолетних украинцев. По ее словам, в партнерстве с Киевом, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой, направленной на возвращение этих детей, похищенных Россией.

Для этого мы организуем конференцию. Мы в начале очень тяжелой работы. Мы стремимся соединить международное давление и принять все возможные меры для установления местопребывания этих детей. И мы хотим помочь органам и соответствующим международным организациям в получении качественной и полной информации о детях, депортированных в Россию,

– сказала фон дер Ляен.

Она отметила, что проект будет направлен на всех украинских детей, усыновленных или переданных в российские семьи. Генсекретарь ООН Антонио Гутерриш поддержал инициативу и предложил помощь.

Одиннадцатый пакет санкций против России

В принятой резолюции Совет ЕС выступает за усиление санкций, а также за эффективное предотвращение и противодействие обходу санкций с помощью третьих стран. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что обход санкций и лазейки – это нарастающая проблема.

После введения ограничений Россия пытается сделать все, чтобы избежать и подорвать санкции. Глава Европейской комиссии подчеркнула, что уже в десятом пакете санкций были некоторые предложения по усилению реализации уже введенных ограничений.

Поэтому ЕС назначил "ответственного за санкции", который выезжает в страны, которые соблюдают ограничения. Кроме того, ЕС сотрудничает с партнерами по G7, чтобы согласовать и обмениваться информацией о путях обхождения санкций.

"Мы уже ввели возможность в 10 пакете по перечислению либо физических лиц, либо компаний, либо юридических лиц, где мы видим, что они обходят санкции в третьих странах. Пакет мер уже принят, но этого, безусловно, недостаточно. Поэтому 11 пакет санкций также и в основном будет касаться вопроса обхода и того, как мы можем, как мы можем противостоять этому", – отметила чиновник.