Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк. Таким чином, він прокоментував ідею колишнього командувача армії США у Європі Бена Годжеса ізолювати Крим від Росії.

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Росію потрібно відрізати від Криму

Годжес вважає, що Крим є вирішальним для цієї війни. Доки Росія окупує Кримський півострів - Україна не буде захищеною. Черняк заявив, що ворога потрібно відрізати від Криму – зробити так, аби Росія не змогла використовувати тимчасово окупований півострів у воєнних цілях і здійснила так званий "кримський жест доброї волі".

За його словами, Україна не припиняє вживати відповідних заходів на кримському напрямку, про що свідчать нещодавні події на території півострова.

Кілометрові затори на незаконно зведеному мосту з Керчі до Росії – це правильна реакція. ГУР МО України наполегливо рекомендує покинути окупований Крим, поки така опція ще є,

– додав представник розвідки.

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