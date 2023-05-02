Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк. Таким образом, он прокомментировал идею бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса изолировать Крым от России.

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Россию нужно отрезать от Крыма

Ходжес считает, что Крым является решающим для этой войны. Пока Россия оккупирует Крымский полуостров – Украина не будет защищена. Черняк заявил, что врага нужно отрезать от Крыма – сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и совершила так называемый "крымский жест доброй воли".

По его словам, Украина не прекращает принимать соответствующие меры на крымском направлении, о чем свидетельствуют недавние события на территории полуострова.

Километровые пробки на незаконно возведенном мосту из Керчи в Россию – это правильная реакция. ГУР МО Украины настоятельно рекомендует покинуть оккупированный Крым, пока такая опция еще есть,

– добавил представитель разведки.

Что говорят об освобождении Крыма