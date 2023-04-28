В ISW проаналізували, що відбувається на фронті й зауважили, що "Довга війна" – не внутрішня мета Кремля. Просто країна-терористка зазнала тотальної невдачі, а тепер намагається хоч якось пристосуватися.

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Кремль мав план "швидкої війни". Водночас він епічно провалився. Росія хоче захопити Україну та викорінити її державність. Однак у Кремлі вже чудово розуміють, що їм це не вдасться. Те, як українці виборюють свою свободу, захоплює весь світ.

Піймавши облизня, Кремль намагається затягнути війну. Зокрема, відновити свої сили та підготуватися до нових наступальних дій.

Здатність Кремля вести тривалу війну в Україні не є даністю — вона непропорційно залежить від того, чи отримає Росія час і простір для відновлення своїх можливостей. Здатність Росії відновити свій військовий потенціал наразі обмежена,

– мовиться у повідомленні.

США підтримують Україну та продовжать це робити. Успішний контрнаступ ЗСУ дозволить звільнити українські території.

Зауважте! В ISW наголосили, що Росія також хоче контролювати Білорусь та Молдову, а також – нейтралізувати НАТО та підірвати позиції США.

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