В ISW проанализировали происходящее на фронте и заметили, что "Долгая война" – не внутренняя цель Кремля. Просто страна-террористка потерпела тотальную неудачу, а теперь пытается хоть как-то приспособиться.

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У Кремля был план "быстрой войны". В то же время он эпически провалился. Россия хочет захватить Украину и искоренить ее государственность. Однако в Кремле уже отлично понимают, что им это не удастся. То, как украинцы борются за свою свободу, восхищает весь мир.

Кремль пытается затянуть войну. В частности, восстановить свои силы и подготовиться к новым наступательным действиям.

Способность Кремля вести длительную войну в Украине не является данностью — она непропорционально зависит от того, получит ли Россия время и пространство для восстановления своих возможностей. Способность России восстановить свой военный потенциал ограничена,

– говорится в сообщении.

США поддерживают Украину и продолжат это делать. Успешное контрнаступление ВСУ позволит освободить украинские территории.

Заметьте! В ISW подчеркнули, что Россия также хочет контролировать Беларусь и Молдову, а также нейтрализовать НАТО и подорвать позиции США.

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