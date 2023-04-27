Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, большинство россиян тренирует самая война. Но такой способ подготовки, конечно, приводит ко многим потерям.

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"Естественный отбор на войне"

Украинские военнослужащие проходят военные учения в разных европейских странах, чтобы освоить новую технику и лучше подготовиться к боям на фронте. Зато у россиян ситуация с этим плачевна, особенно ввиду недавней волны мобилизации.

Практически все российские профессионалы были уничтожены в прошлом году. Можно сказать, что Путин убил профессиональную армию, вырезал ее в корне, отправив в Украину. Не осталось у них толковых специалистов, которые могут передать опыт молодежи,

– подчеркнул Роман Свитан.

По его словам, все более или менее подготовленные гибнут на линии фронта. Ежедневно Вооруженные Силы Украины уничтожают, по меньшей мере, батальон россиян.

"Приходящий молодняк должен учиться уже в процессе боя. Это естественный отбор при выполнении боевых задач", – отметил полковник запаса ВСУ.

Роман Свитан о военном потенциале новых российских военных: смотрите видео

Потерь будет больше

Есть русские военные, которые действительно учатся и улучшают свои навыки во время боевых действий. Впрочем, речь идет о тех, которые хоть как-то предварительно были подготовлены.

Но это 90% к 10%. То есть 90% гибнет, 10% – остается. Россиянам реально сейчас учит сама война. Это очень жестокий отбор, потому что остающихся есть мизер. Таким методом Россиян подготавливает своих бойцов и может себе это позволить,

– подчеркнул Свитан.

Все потому, что мобилизационный потенциал у них велик. В среднем за месяц 20 тысяч человек отправляют из российских городов на фронт, но такое же количество ВСУ и уничтожают ежемесячно. А во время украинского контрнаступления эта цифра увеличится вдвое, если не больше.

Россия просто не будет успевать восполнять свои потери.

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