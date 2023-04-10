Понятно, что просто так оккупанты отдавать территории ни Запорожской, ни Херсонской областей не будут. Хотя бы потому, что в их сознании эти земли, как и вообще вся Украина, действительно воспринимаются как "принадлежащие России". Однако, судя по всему, Путин верит в ВСУ не меньше народа Украины, поэтому в Москве действительно готовятся к вероятной потере контроля над так называемым сухопутным коридором в Крым. Почему это так, читайте в материале 24 Канала.

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Прежде всего о намерениях российского руководства не концентрироваться на удерживании материкового Юга свидетельствует то, что оккупанты уже полным ходом составляют списки коллаборантов для эвакуации на полуостров. Кроме того, об этом красноречиво говорят окопы в самом Крыму.

Как россияне строят линию обороны АРК

Понятно, что российские генералы, как и любые военные, должны исходить из наиболее пессимистических вариантов хода войны, поэтому усиление обороны полуострова можно было бы объяснить именно этим фактом. Мол, ради предосторожности, чтобы в случае какого-то невероятного успеха защитников Украины где-то на Херсонщине ВСУ вдруг не запрыгнули в совершенно незащищенный Крым. Тем не менее, от Армянска до Новой Каховки чуть больше 63 километров, а от, например, крайней точки на Харьковщине до Белгорода – менее 30. Однако все эти "засечные линии" почему-то располагают буквально вплотную у границы Украины с Россией.



Россия превращает Крым в место с усиленной обороной, хотя от фронта до полуострова очень далеко / Google Maps

То есть в способность войск ВСУ вдруг выдвинуться куда-то в сторону Москвы и преодолеть значительные расстояния на северном фронте, российские генералы почему-то не очень верят, а в том, что вскоре начнутся городские бои в Крыму, они просто уверены.

Не будем преуменьшать возможности наших защитников, но Путину и его окружению следовало бы пообщаться с жителями приграничных поселков, к которым чуть ли не каждый день приходят на чаек бойцы "РДК". Впрочем, это их страна, пусть делают там все, что захотят, а вот из Крыма так или иначе придется убегать. И здесь совсем не стоит недооценивать врага, поскольку оккупанты показывают свою способность легко отдавать жизнь ради сохранения власти бункерным фюрером, и даже не могут этого осознать.

Поскольку захватчиков много, у них действуют заградительные отряды, а в Кремле будут пытаться отсрочить "жест доброй воли" ценой любого количества жизней мобилизованных, жителей Донбасса и контрактных военных, легкой прогулки для ВСУ точно, к сожалению, не будет.

В Запорожье и Херсонской области захватчики строят классическую оборону по советской методологии : когда в первой линии стоят максимально небоеспособные подразделения, которые просто оставляют умирать, во второй – более подготовленные войска с какой-то бронетехникой.

захватчики строят : когда в первой линии стоят максимально небоеспособные подразделения, которые просто оставляют умирать, во второй – более подготовленные войска с какой-то бронетехникой. Дальнейший эшелон обороны состоит уже из танковых подразделений, которые по задумке должны не отражать атаки врага, а наоборот идти в атаку.

И только за всеми этими войсками стоят действительно элитные группировки. Их должны забрасывать туда, где танковый кулак достигнет каких-либо успехов.

Эта концепция обороны была разработана еще в 50-х годах и фактически не претерпела изменений. Эти догмы впитывали в свои головы и штабные российские полковники, и фанерные генералы, а также молодые лейтенанты с капитанами. В том числе и из-за советского образа мышления, централизованности и неспособности офицеров нижнего звена принимать тактические решения российская армия и терпит одну неудачу за другой. Однако остается при этом опасной из-за огромного количества личного состава и готовности командования положить его хоть весь. Кроме того, даже то, что россияне называют снарядным голодом, оставляет за ними значительное преимущество в количестве снарядов, а устаревшая техника все равно представляет угрозу для наших бойцов.

Тем не менее, по приблизительно такому принципу образования нескольких линий обороны россияне пытаются и строить инженерные сооружения в Крыму. Согласно спутниковым снимкам, которые опубликовало издание The Washington Post, оккупанты значительно ускорили подготовку к отражению атак на полуострове.

Оккупанты используют рельефы прочности как дополнительные возможности усилить оборону, везут бетонные надолбы и вообще бесперебойно нанимают кого-либо для рытья окопов.



Линии обороны россиян на юге Крыма / Фото Maxar

Причем оборонительные постройки появляются не только на юге АРК, но вообще повсюду, даже на берегу моря. Да, чуть ли не по всему периметру Крыма российские военные роют траншеи и окопы и даже заранее тянут на побережье артиллерию.



Российские оборонные сооружения в селе Витино возле Евпатории / Фото Maxar

Тот факт, что вражеские генералы так верят в морской десант со стороны Украины, должен радовать все наше командование. Особенно с учетом того, что Россия со своей "второй армией мира" и "непобедимым Черноморским флотом" смогла лишь сбросить пару отрядов смертников в море под Одессой и не решилась приближать БДК к городу.

Впрочем, вопрос, насколько хорошо россияне готовятся к обороне и будет ли мешать это украинским войскам деоккупировать полуостров, не просто риторический, но и нецелесообразный. Ведь понятно, что каждый лишний окоп, который будут набивать солдатами, будет делать операцию по освобождению каждого города значительно тяжелее.

Другое дело – какого качества оборонительные сооружения строят для российских солдат. Так, по данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, себестоимость одного бетонного ДЗОТа, заказываемого на заводах для нужд минобороны России, – 38 тысяч рублей. При этом в бухгалтерских документах ценник на эти сооружения указан совсем другой – 380 тысяч. То есть местные "чиновники" и само руководство армии на строительство линии обороны Крыма тратят лишь десятую часть от выделенных миллиардов. Пусть потом российские мобилизованные не удивляются тому, что фортификации можно прошить насквозь из автомата Калашникова.

Более того, все поставщики генераторов, работающие на оккупированном полуострове, очень жалуются на огромное количество офицеров, которые якобы покупают у них оборудование, но через несколько дней возвращают обратно. Как оказывается, оккупанты и здесь занимаются махинациями: закупают все необходимое для оборудования траншей, показывают руководству фотографии и чеки, но затем возвращают товар в магазины. Так что в то время, когда россиянам придется испытывать на прочность свои линии обороны, вероятно, их ожидает много сюрпризов.

Россияне очень хотят сторговаться

Понятно, что в генштабе страны-бензоколонки вполне адекватно оценивают свои шансы на удержание Крыма военным путем, и понимают, что в случае прорыва ВСУ к Джанкою наши военные будут сосредоточены вовсе не на лобовых атаках окупантов, а на отрезании АРК от сообщения с Россией. А вот без подвоза боекомплекта и питания все солдаты в заранее вырытых окопах провоюют не так долго.

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Так что совсем не просто так Путин умоляет всех своих партнеров хоть как-то уговорить Украину на проведение переговоров. Конечно, с последующим признанием оккупации Крыма. Наблюдать за тем, как бункерный дед перед своим провалом пытается уцепиться за кусок земли и ставить какие-то условия, достаточно забавно. Тем более когда кремлевского диктатора с призывами отдать России полуостров поддерживают не лидеры уровня Си Цзиньпина, а президент Бразилии или сын главы Уганды.

Однако сам факт того, как с каждым днем российская пропаганда все больше подогревает мирные переговоры, свидетельствует о росте неуверенности Путина в своем войске. Особенно с учетом того, что российские генералы маниакально вцепились в Бахмут и Авдеевку, стягивая туда резервы, которые должны задействовать для обороны или атаки на других участках фронта.

В последний раз пытались что-то захватить россияне почти год назад, когда штурмовали Северодонецк с Лисичанском. А закончилось это тем, что в Харьковской области вместо классических трех линий обороны у них осталась одна и та первая – со "смертниками". От потери всего, что завоевали на Лугащине ценой десятков тысяч жизней, оккупантов спасли только мобилизация и забрасывание горячего направления "пушечным мясом". Поскольку повторения таких "подвигов", демонстрирующих безумные провалы военного руководства россиян, Путин не хочет, он и пытается максимализировать "дипломатическое давление" со всех сторон, шантажировать применением ядерного оружия, а также делать вид, что Крым превратился в неприступную крепость. Лишь бы Силы обороны Неньки не приступили к его деоккупации.

Взрывной сезон обеспечен

Понятно, что никто из гражданских и непричастных к обороне Украины лиц не может знать, где и когда наши войска будут наносить главный удар по врагу, и какие населенные пункты планируют освободить ВСУ во время весенне-летней кампании. Тем не менее с полной уверенностью можно говорить о том, что туристический сезон в 2023 году будет невероятным. И совсем не из-за вечеринок в честь освобождения полуострова, на это не стоит надеяться.

Просто есть ощущение, что желающих поехать в Крым, чтобы полежать на перекопанном пляже, будет гораздо меньше, чем даже в 2022 году, когда с экономической точки зрения сезон был полностью провальным. К тому же военное командование, отвечающее за оборону полуострова, уже распорядилось полностью заминировать морское побережье. Поэтому нет никаких сомнений, что даже если ВСУ не перейдут Чонгар, а будут заниматься размягчением российской обороны, в этом году в Крыму подорвется на российских минах немало отдыхающих. Конечно, оккупанты будут обвинять в этом Украину, и никогда не будут признавать заминирование гражданских пляжей без официального запрета купаться, но после нескольких смертельных случаев полуостров может остаться без туристов раз и навсегда, а это будет означать очередное ухудшение жизни местных жителей, так или иначе, за счет отдыхающих в Крыму многие имели возможность выживать.

Ухудшит отсутствие сезона еще и общая запущенность когда-то прекрасных городов, потому что Кремль дотации "на развитие" полуострова существенно сократил, а обеспечить себя даже на 40% потребностей оккупированная автономная республика никак не может. Соответственно, чем меньше будет туристов, тем меньше средств поступит в местный бюджет в виде налогов, так что плохая ситуация только усилится.

А вот насколько будет мотивировать россиян потратить сумасшедшие деньги на отдых в уютной гостинице постоянный хлопок, можно только догадываться. Если вообще к моменту начала сезона мост через Керчь будет существовать как надводный объект, и "уважаемые гости Крыма" вообще смогут туда добраться.

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Как бы Путин не надувал щеки и не рассказывал о "победах в войне с НАТО", его фигуру во всем мире уже давно ассоциируют с Иди Амином. Третьим президентом Уганды, чья полная должность называлась "Его Светлость Пожизненный Президент, Фельдмаршал Аль-Хаджи Доктор Иди Амин, VC, DSO, MC, Обладатель всех зверей на земле и рыб в море, Завоеватель Британской Империи в Африке в целом и в Уганде в частности".

Так вот сумасшедший диктатор также убил огромное количество людей, а во время очередного приступа шизофрении объявил войну США. На следующий день, когда американцы на бой не явились, Иди Амин заявил, что блестяще победил.

Не менее бессмысленно выглядит и Путин, придумывающий басни о наличии американских войск в Украине, обещает россиянам захват новых территорий, однако на полном серьезе готовится защищать Крым и не очень верит в успех такого замысла. А на то, что ради возможности заявить о "блестящей оборонительной операции" погибнут десятки тысяч россиян, царьку откровенно наплевать.