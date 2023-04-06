В четверг, 6 апреля, бойцы Российского добровольческого корпуса снова посетили Брянскую область. Они заверили, что заявления губернатора об "украинской ДРГ" являются ложью.

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РДК посетил Брянскую область и опроверг фейки России

Кроме выполнения боевых задач, бойцы РДК также смогли пообщаться с местными жителями. Они вручили жителям Брянской области открытки и попросили скрыться во время боевых действий.

Бойца РДК в Брянской области: смотрите видео

Представители РДК были в деревне Случевск, Брянской области.

Показываем на карте, где расположен поселок:

ФСБ нашла затем тубус от гранатомета и заявила, что не допустила проникновения ДРГ на территорию России.

Что говорят в России: смотрите видео

Фейки России об "украинской ДРГ": главное