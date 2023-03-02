"Украинская ДРГ" в Брянской области – это новая провокация россиян. Кремль хочет напугать людей и оправдать свою агрессию в Украине.

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У Зеленского отреагировали на провокации в Брянской области

Заместитель главы ОП Михаил Подоляк назвал историю об украинских ДРГ в России – абсолютно сознательной классической провокацией.

Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность,

– заявил он.

Подоляк отметил, что тем временем партизанское движение в России становится сильнее и агрессивнее.

"Бойтесь своих партизан", – добавил заместитель главы ОП.

Кроме того, Подоляк также подчеркнул, что Украина не атакует территорию России, не отправляет туда ДРГ и не убивает гражданских людей, потому что нашей стране это не нужно.

Реакция Подоляка на "украинскую ДРГ" в России: смотрите видео



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Что известно о событиях в Брянской области

2 марта губернатор Брянской области России сообщил, что в область якобы зашла украинская ДРГ и захватила в заложники мирных жителей и якобы "обстреляла автомобиль, убив человека и ранив ребенка".

Пропагандистские СМИ уже успели распространить эту лживую информацию.

Кроме этого, ФСБ сообщила, что они вместе с военными "осуществляют меры по уничтожению вооруженных украинских националистов, нарушивших государственную границу". Впрочем, доказательств по ДРГ так и нет.

В ГУР МО назвали столкновение в Брянской области "продолжением трансформации России, ее очищением и освобождением от диктатуры Владимира Путина".

Другие провокации России

Напомним, что недавно движение колонн военной техники заметили в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, которая похожа на форму ВСУ. В ОК "Север" сообщили, что наши защитники держат ситуацию под контролем и, в отличие от войск врага, никогда не прибегали к провокациям и не имеют подобной цели.

Отметим, что это предупреждение было о возможных провокациях врага, а не о каких-то свершившихся действиях.