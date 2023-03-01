Последний день февраля у России был также "днем атаки беспилотников". Собственно, сначала дроны атаковали нефтебазу в Туапсе, через время неизвестный летательный объект был замечен вблизи Санкт-Петербурга. В то же время, заместитель главы ОП Михаил Подоляк написал, что Украина не наносит ударов по территории России.

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По словам Подоляка, нужно четко осознавать, что Украина только ведет оборону и не причастна к "хлопку" в России.

Украина не наносит ударов по территории России. Украина ведет оборонную войну, чтобы деоккупировать все свои территории. Это аксиома,

– написал он.

Кроме того, замглавы ОП констатировал, что в России нарастают панически-дезинтеграционные процессы. Это, по сути, является одним из факторов, способствующих увеличению внутренних атак на объекты инфраструктуры. И происходит это со стороны неизвестных летательных аппаратов.

Обратите внимание! Подоляк имел в виду, в частности, то, что Россия приближается к своему распаду. Кстати, даже сам Путин об этом не так давно говорил. Он отмечал, что перед Кремлем возникла "новая угроза", ведь "Запад хочет полностью уничтожить русский этнос".

Весна наступает – "хлопок" расцветает