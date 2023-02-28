Без "хлопка" в России не обходится ни один день. По данным росСМИ, на этот раз сообщили о взрывах и пожарах в районе местного аэродрома, сообщает 24 канал. Об этом заявили российские пропагандисты.

Обратите внимание "Украине доступны серьезные дальности": военный эксперт о беспилотниках в небе России

Роман Бублик – руководитель Эйска – традиционно завел любимую российскуюю песню о "ничего не было". Он оперативно заявил, что никаких взрывов не было, а "хлопок" – на самом деле обучение.

Также взрыв активно опровергают в МЧС России.

Между тем местные жители – в бешенстве. Россияне поддерживают геноцид. В то же время, они хотят, чтобы война никак не касалась их. Не успели они успокоиться после взрыва в Туапсе, как поступил новый "хлопок". Взрывы в Эйске испугали граждан страны-террористки. Они не верят в лживые заявления власти и убеждены, что "хлопок" все-таки был.

Россияне показывают, что у них не осталось ничего человеческого, и требуют нанести новые ракетные удары по территории Украины.