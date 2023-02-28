Без "бавовни" у Росії не обходиться жоден день. За даними росЗМІ, цього разу повідомили про вибухи та пожежі у районі місцевого аеродрому, інформує 24 канал. Про це заголосили російські пропагандисти.

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Роман Бублик – очільник Ейська – традиційно завів улюблену російську пісню про "нічєго нє било". Він оперативно заявив, що ніяких вибухів не було, а "бавовна" – насправді навчання.

Також вибух активно спростовують у МНС Росії.

Тим часом місцеві жителі скаженіють. Росіяни підтримують геноцид. Водночас вони хочуть, щоб війна ніяк не стосувалася їх. Не встигли вони заспокоїтися після вибуху у Туапсе, як надійшла нова "бавовна". Вибухи у Ейську налякали громадян країни-терористки. Вони не вірять у брехливі заяви влади й переконані, що "бавовна" таки була.

Знавіснілі росіяни показують, що у них не залишилося нічого людського, й вимагають завдати нових ракетних ударів по території України.