Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Отметим, что это лишь предположение и Украина не признавала своей причастности к "хлопку" в России.

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Какие есть версии "хлопка" в России

Мусиенко предположил, что это могло происходить на наименее защищенном участке – Черное море. Так, с точки зрения средств противовоздушной обороны сегодня район оккупированного полуострова Крым наименее защищен. Мы могли убедиться в этом на примере крейсера "Москва" и взрывов на военном аэродроме оккупантов в Саках.

Вероятно, там можно спокойно пролетать и наносить удары по объектам на территории России,

– сказал военный эксперт.

Кроме того есть версия, что это могла быть работа людей на территории страны-агрессора. Они имели целью выполнение определенных задач для уменьшения потенциала врага с точки зрения использования им горюче-смазочных материалов.

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Россияне не могут контролировать свое небо

В российском минобороны традиционно заявили, что во всем виновата Украина. Там упомянули о беспилотниках в Краснодарском крае и республике Адыгея, но ни слова не сказали о закрытом воздушном пространстве Санкт-Петербурга. Дело в том, что россиянам просто невыгодно об этом упоминать.

Это значит, что они не могут контролировать свое воздушное пространство, имея большое количество средств противовоздушной обороны,

– заметил военный эксперт.

По его словам, если речь идет о взрывах в Туапсе или других местах, они могут вспомнить. В то же время, россияне не могут сказать, что есть угроза на родине российского диктатора Владимира Путина. Ведь это означает снижение имиджа и репутации.

Развенчивание мифов Кремля

В общем, сегодня происходит развенчивание многих мифов, которыми Россия и ее пропаганда кормили своих граждан. Речь идет и о "второй армии мира", самом современном и мощном оружии, а также – лучших комплексах противовоздушной обороны и т.д.

Мусиенко подчеркнул, что в этом случае важен не тот факт, откуда прилетел беспилотник. А то, что он может это сделать.

"Факт, что они могут долетать и вызывать разрушения свидетельствует о том, что у России были "дутые щеки" относительно того, что она имеет, чем это есть на самом деле. Россиянам придется признавать, что их ПВО на самом деле является "мыльным пузырем", а это – дискредитация, поэтому никто этого не будет делать", – подытожил военный эксперт.

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