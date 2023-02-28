Взрывы и пожары на территории России уже стали хорошей традицией. Собственно, пламя в Тапсе загорелось на предприятии "Роснефти" в ночь на 28 февраля. Об этом инофрмирует 24 канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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"Все спокойно, переживать не нужно"

Почти сразу после того, как стало известно об этом инциденте, местные власти заявили о том, что волноваться не стоит. Также там сказали, что к тушению огня было привлечено 32 человека и 11 единиц техники.

Уважаемые жители города Туапсе, по поводу ночных "хлопков" на территории нефтебазы, известно, что по состоянию на 03:00 пожарным удалось ликвидировать пламя. Повода для беспокойства нет,

– написали в администрации российского города.

Кроме того, в сообщении отмечено, что нефтяные резервуары пламени не коснулись и пострадавших в результате этого пожара нет.

Обратите внимание! Источники издания одного из российских изданий утверждают, что на территории нефтебазы взорвались две неизвестные дроны. На месте обнаружены два воронки глубиной около 1,5 метра. Рядом с нефтебазой находится казарма с военными министерства обороны России.