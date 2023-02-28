Вибухи та пожежі на території Росії уже стали хорошою традицією. Власне, полум'я в Туапсе зайнялось на підприємстві "Роснєфті" у ніч проти 28 лютого. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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"Усе спокійно, переживати не потрібно"

Майже одразу після того, як стало відомо про цей інцидент, місцева влада заявила про те, що перейматися не варто. Також там сказали, що до гасіння вогню було залучено 32 людей і 11 одиниць техніки.

Шановні жителі міста Туапсе, з приводу нічних "хлопків" на території нафтобази відомо, що станом на 03:00 вогнеборцям вдалось ліквідувати полум'я. Приводу для занепокоєння немає,

– написали в адміністрації російського міста.

Водночас в повідомленні зазначено, що нафтові резервуари полум'я не зачепило та постраждалих внаслідок цієї пожежі немає.

Зверніть увагу! Чимало російських видань стверджують, що на території нафтобази вибухнули два невідомі безпілотники. На місці виявлено дві вирви глибиною близько 1,5 метра.

Важливо, що поруч із нафтобазою розташована казарма з військовими міністерства оборони Росії. До речі, у мережі модна трапити на відео, на який чути звуки "хлопків", однак офіційної інформації про те, що їх спричинили БпЛА з вибухівкою – не було.