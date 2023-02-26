Зауважимо, що про "бавовну" на білоруській авіабазі стало відомо вранці 26 лютого. Раніше була інформація стосовно того, що до цього причетні партизани, а тепер – ще й два дрони.

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Силовики Лукашенка знайшли пульти керування БпЛА

У Belarusian Hajun project зазначити, що в певному сенсі А-50 є досить хорошою мішенню завдяки великому куполу склопластику. Відомо, що він має понад 10 метрів. Там розміщується обертова антена радіолокаційного комплексу "Шмель".

Ми також маємо інформацію про те, що силовики Лукашенка знайшли сумку з пультами, які могли керувати цими дронами,

– написали в організації.

Власне, там послалися також на слова глави організації BYPOL Олександра Азаров. Саме він першим заявив про те, що до цього причетні партизани й безпілотники.

Вибухи в Мачулищах: що потрібно знати

Останніми місяцями російські окупанти використовували цей білоруський аеродром для того, аби випробовувати свою авіацію – не один раз саме через це в Україні лунала повітряна тривога. Ймовірно, саме тому "бавовнятку" увірвався терпець та він вирішив за підтримки партизанів атакувати ДРЛС А-50 ПКС Росії.