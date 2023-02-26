Заметим, что о "хлопке" на белорусской авиабазе стало известно утром 26 февраля. Раньше была информация о том, что к этому причастны партизаны, а теперь – еще два дрона.

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Силовики Лукашенко нашли пульты управления БпЛА

В Belarusian Hajun project отметили, что в определенном смысле А-50 являются достаточно хорошей мишенью благодаря большому куполу стеклопластика. Известно, что он имеет более 10 метров. Там размещается вращающаяся антенна радиолокационного комплекса "Шмель".

Мы также располагаем информацией о том, что силовики Лукашенко нашли сумку с пультами, которые могли управлять этими дронами,

– написали в организации.

Собственно, там сослались также на слова главы организации BYPOL Александра Азарова. Именно он первым заявил о том, что к этому причастны партизаны и беспилотники.

Взрывы в Мачулищах: что нужно знать

В последние месяцы российские оккупанты использовали этот белорусский аэродром для того, чтобы испытывать свою авиацию – не раз именно поэтому в Украине звучала воздушная тревога. Вероятно, именно поэтому "хлопчатнику" лопнуло терпение и он решил при поддержке партизан атаковать ДРЛС А-50 ПКС России.