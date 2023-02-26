Заметим, что о "хлопке" на белорусской авиабазе стало известно утром 26 февраля. Раньше была информация о том, что к этому причастны партизаны, а теперь – еще два дрона.
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Силовики Лукашенко нашли пульты управления БпЛА
В Belarusian Hajun project отметили, что в определенном смысле А-50 являются достаточно хорошей мишенью благодаря большому куполу стеклопластика. Известно, что он имеет более 10 метров. Там размещается вращающаяся антенна радиолокационного комплекса "Шмель".
Мы также располагаем информацией о том, что силовики Лукашенко нашли сумку с пультами, которые могли управлять этими дронами,
– написали в организации.
Собственно, там сослались также на слова главы организации BYPOL Александра Азарова. Именно он первым заявил о том, что к этому причастны партизаны и беспилотники.
Взрывы в Мачулищах: что нужно знать
В последние месяцы российские оккупанты использовали этот белорусский аэродром для того, чтобы испытывать свою авиацию – не раз именно поэтому в Украине звучала воздушная тревога. Вероятно, именно поэтому "хлопчатнику" лопнуло терпение и он решил при поддержке партизан атаковать ДРЛС А-50 ПКС России.
- Как уверяют белорусские активности, в результате были повреждены передняя и центральная части, авионика и радиолокационная антенна летательного аппарата. То есть эффект от этого "хлопка" можно назвать довольно серьезным.
- У Лукашенко впоследствии началась истерика из-за этого, но он отправил свой ОМОН в Мачулищи. Силовики в полном снаряжении обходили кварты людей и искали причастных к этому инциденту.
- В то же время "в целях безопасности" из чатов местных жителей в мессенджерах модераторы начали удалять все сообщения о случившемся. А также на дорогах появилось больше представителей ГАИ, что тщательно проверяли документы водителей.