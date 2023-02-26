Зауважимо, що про "бавовну" на цьому аеродромі стало відомо вранці 26 лютого. Місцеві чати, очевидно, опісля вибухнули від повідомлень про те, що трапилось. Однак згодом їх почистили модератори. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруські ЗМІ.

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Чистки у бесідах та патруль на вулицях

Окрім як видалення усіх повідомлень про вибухи, громадяни Білорусі помітили, що силовиків Лукашенка більше з'явилось на вулицях.

Представники Дорожньої автомобільної інспекції та Внутрішніх військ зі зброєю і в бронежилетах перевіряють авто жителів Мачулищів. Невідомо точно, що вони хочуть знайти, однак дивляться, зокрема, на документи водіїв.

Перевірка автомобілів триває, машини перевіряють вже вибірково, дивляться права водія, багажники, в деяких випадках і мобільні телефони,

– пишуть ЗМІ.

Водночас вони зазначають, що є вже повідомлення про те, що ОМОН у повному спорядженні навідується у квартири білорусів. Також відомо, що околиці Мачулищ протягом 1,5 години патрулював вертоліт 26 лютого.

Видалення повідомлень про вибухи в чатах Мачулища / Скриншоти з білоруських телеграм-каналів

Сигнал для Лукашенка