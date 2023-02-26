Знищений літак А-50 далекого радіолокаційного виявлення та управління коштує приблизно 330 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал. Повітряне судно активно залучали у російсько-українській війні.

До теми Вибухи та пошкодження літака на "Мачулищах": білоруські партизани взяли на себе відповідальність

Для чого використовували літаки

Щоб контролювати повітряний простір використовували 9 літаків А-50 та А-50У. Ці літаки здійснюють польоти в повітряному просторі Курської, Воронезької областей Росії, над окупованим Кримом та над Чорним морем. Таким чином, за допомогою цих літаків ворожа сторона має змогу контролювати всю лівобережну частину України та весь причорноморський регіон.

Літак дальнього радіолокаційного стеження А-50 також використовують в Білорусі. Вони здійснюють польоти у супроводі МіГів росіян. Через це повітряну тривогу оголошують на всій території України.

Зауважте Вибухи на "Мачулищах" у Білорусі й літак-розвідник, що більше не полетить: все, що відомо

Скільки літак був у Білорусі

За інформацією "Беларускі Гаюн", в "Мачулищах" пролунали 2 вибухи. Через це значні пошкодження отримав літак з реєстраційним номером RF-50608 (бортовий номер "43 червоний", заводський номер 0093479377, серійний номер 60-05). Ресурс зазначив, що пошкоджені передня і центральна частина літака, авіоніка й радіолокаційна антена.

"Судно прилетіло до Білорусі 3 січня 2023 року. Він встиг здійснити 12 вильотів. Росія мала всього 9 таких літаків. Проте модернізованих було лише 6. Одне таке повітряне судно обслуговують 19 людей", – повідомили в "Беларускі Гаюн".