Уничтоженный самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления стоит около 330 миллионов долларов, сообщает 24 Канал. Воздушное судно активно было вовлечено в российско-украинскую войну.

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Для чего использовали самолеты

Чтобы контролировать воздушное пространство, использовали 9 самолетов А-50 и А-50У. Эти самолеты совершают полеты в воздушном пространстве Курской, Воронежской областей России, над оккупированным Крымом и над Черным морем. Таким образом, с помощью этих самолетов вражеская сторона может контролировать всю левобережную часть Украины и весь причерноморский регион.

Самолет дальнего радиолокационного слежения А-50 также используют в Беларуси. Они совершают полеты в сопровождении МиГов россиян. Поэтому воздушную тревогу объявляют на всей территории Украины.

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Сколько самолет был в Беларуси

По информации "Беларускі Гаюн", в "Мачулищах" раздались 2 взрыва. Из-за этого значительные повреждения получил самолет с регистрационным номером RF-50608 (бортовый номер "43 красный", заводской номер 0093479377, серийный номер 60-05). Ресурс отметил, что повреждены передняя и центральная часть самолета, авионика и радиолокационная антенна.

"Судно прилетело в Беларусь 3 января 2023 года. Самолет успел совершить 12 вылетов. У России было всего 9 таких самолетов. Однако модернизированных было только 6. Одно такое воздушное судно обслуживают 19 человек", – сообщили в "Белорусском Гаюне".