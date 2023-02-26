Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор. По его словам, белорусам точно не удастся найти виновных.

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Чьих рук дело

Роман Свитан объяснил, что на таком аэродромах у украинской границы, однозначно, стоят очень мощные системы ПВО. Это свидетельствует о том, что ни БпЛА, ни вертолет Ту-141 "Стриж" не пройдут.

Скорее всего, работа либо белорусских партизан, либо украинских ДРГ, либо еще чьих-то – не факт, что украинских,

– отметил он.

По его мнению, отработать по аэродрому можно успешно благодаря определенным средствам поражения с дальностью хотя бы 5 километров.

"Эти средства есть, они в мире есть, у нас есть, возможно, уже и тех же белорусских партизан, а, возможно, у белорусов, которые воюют против России на нашей стороне", – добавил Свитан.

По словам военного эксперта, "хлопок" в Беларуси – результат работы наземных служб.

Роман Свитан рассказал подробности "хлопка" в Мачулищах: смотрите видео

Средства поражения

Роман Свитан рассказал, что, вероятно, партизаны использовали что-то типа Javelin, отработав по самолету и двигателям на аэродроме.

Оптимальный вариант такого рода действий – это работать по топливному заправщику, который заправляет самолет. Это самый лучший вариант,

– сосредоточил внимание он.

По мнению военного эксперта, заправщик светится в инфракрасном диапазоне, а это позволяет ракете целиться на отражающий сигнал.

"Я думаю, "партизаны", то есть разведывательные группы, работающие по российским военным объектам, каковы те же Мачулищи: военные самолеты и вся инфраструктура аэродрома, знают, как это делать", – добавил он.

К тому же соответствующие группы были хорошо подготовлены, поэтому все мероприятия белорусов, направленные на отслеживание и перехват причастных, бесполезны.

Отсутствие систем ПВО

Роман Свитан сообщил, что аэропорт "Энгельс" в Саратовской области, где неоднократно был "хлопок", точно не был прикрыт системой ПВО.

"Системы ПВО, зенитно-ракетные комплексы у россиян стоят и прикрывают около 40 аэродромов, которые есть вдоль границы с Украиной. Это касается и Беларуси", – пояснил он.

По его словам, противник подтягивал С-400 "Триумф", С-300 в 5 областей, граничащих с Украиной, и в оккупированный Крым.

А к "Энгельсу" прошли наши "Стрижи",

– заметил Свитан.

По мнению военного эксперта, по старой советской традиции глубинные аэродромы не прикрываются системами ПВО.

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