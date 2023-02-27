Російський публіцист і опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський вважає, що ця "бавовна" не призведе до стратегічних змін в Білорусі. Про це він розповів 24 Каналу. За його словами, Лукашенко буде продовжувати маневрувати і офіційно Білорусь не вступить у війну з Україною.

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Лукашенко потрібні гарантії від Китаю

Опозиційний політик нагадав, що Лукашенко збирається з візитом до Китаю, де, ймовірно, буде домовлятись з Сі Цзіньпіном про певні гарантії цілісності Білорусі.

Він зауважив, що свого часу глава КНР висловився з приводу Казахстану, що Китай повністю підтримує територіальну цілісність країни. І тоді всі розмови про росіян на Північному Казахстані одразу припинилися.

"Лукашенко хоче отримати такі ж само гарантії для Білорусі, тому що путіни приходять та уходять, а російський імперіалізм залишається", – зазначив Піонтковський.

Був готовий продати Білорусь

Він нагадав, що Лукашенко почав маневрувати ще за часів попередника Путіна – Боріса Єльцина.

В 1990 році рейтинг Єльцина був таким низьким, що виникла ідея запросити Лукашенко на "царювання" в Росію. І тоді Лукашенко був готовий негайно продати білоруський суверенітет і ідентичність за "корону" Росії. Він навіть вирушив по містах Росії з передвиборчою компанією,

– розповів публіцист.

Піонтковський наголосив, що поява чекіста Путіна як наступника Єльцина була реакцією на можливість того, що "колгоспник" Лукашенко стане президентом Росії. Тоді російські еліти зробили ставку на Путіна.

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Путін наостанок може вбити Лукашенко

На його думку, коли станеться розв'язка цієї війни, за кілька днів до своєї абсолютної капітуляції, можливо, арешту чи втечі в Китай, Путін вб'є Лукашенко.

Співрозмовник зазначив, що немає сумніву в перемозі української зброї і в тому, що це станеться у 2023 році, але наостанок Путін може таке вчинити.

"Лукашенко стільки крові випив у Путіна за останні 20 років, що той його позбудеться", – припустив Андрій Піонтковський.

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