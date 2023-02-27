Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог та аеророзвідник добровольчого формування тергромади Андрій Коваленко. За його словами, це свідчить про відсталість росіян у забезпеченні оборони для їхньої техніки.
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Пошкодити російський літак могли дрони
Коваленко розповів: є інформація про те, що білоруські партизани могли запустити FPV-коптери. Це самозбірні з китайських запчастин дрони, підсилені антенами, які дають можливість на більш далекій дистанції отримувати сигнал. Безпілотник летить зі швидкістю 80 – 110 кілометрів на годину.
"Ці коптери могли пролетіти непоміченими. Лише візуально їх могли почути люди, які там перебували. Але з такою швидкістю дрони досить влучно могли вразити цю ціль", – зауважив політтехнолог.
Аеророзвідник добровольчого формування тергромади зазначив, що такі FPV-коптери використовує як Україна, так і Росія. Однак ЗСУ мають більш сучасні розробки цих дронів. Коваленко припустив, що білоруські партизани могли придбати їх або зробити самостійно.
А що могли розробити партизани? Та що завгодно. Вони могли придати або самостійно їх зробити. Таке у бліндажі навіть створюється. Інструменти для ураження прості, але технологічно передові,
– сказав він.
Андрій Коваленко підкреслив, що ця ситуація свідчить про відсталість росіян у забезпеченні оборони для їхньої техніки.
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Вибухи на аеродромі в Мачулищах: що відомо
- Уранці 26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі" пролунали 2 вибухи. Унаслідок цього пошкоджений російський військово-транспортний літак. У районі аеродрому було чимало поліцейських та патрульних, які перевіряли усі автомобілі. Вочевидь, вибухи не на жарт перелякали режим Лукашенка.
- До вибухів на аеродромі причетні білоруські партизани. У літака А-50 Росії пошкоджено передню і центральну частини, авіоніку і радіолокаційну антену.
- Зауважимо, що вартість літака експерти оцінюють приблизно у 330 мільйонів доларів. Себто завдані збитки є надзвичайно суттєвими для Мінська й Москви.
- Згодом правозахисні організації опублікували повідомлення, що правоохоронці самопроголошеного президента Білорусі затримали жінку. Її взяли під варту ще ввечері 26 лютого.