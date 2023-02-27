Так у телемарафоні "Єдині новини" заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, цей літак проводить радіолокаційну розвідку, відстежує українську авіацію й виявляє, як працюють українські засоби ППО. Водночас білоруські активісти переконані, що до вибухів в Мачулищах причетні дрони.

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"Для України, для Повітряних сил – це гарна новина. Він супроводжує постійно атаки крилатими ракетами, якщо противник завдає, А-50 теж здіймається в повітря", – заявив він.

А-50 – це літак далекого радіолокаційного стеження та управління (ДРЛС).

Однак, пошкодження літака на атаки окупантів ракетами чи "Шахедами" не вплине, адже росіяни мають близько 9 таких літаків.

Чи злетить пошкоджений А-50

Водночас у коментарі 24 Каналу Юрій Ігнат зазначив, що не може офіційно підтвердити, що цей літак вже більше ніколи не злетить.

Росія начебто теж нічого не говорить про ці речі. Ми промоніторили деякі групи моніторингу, деякі російські пабліки закриті. Виявили там, що таки він пошкоджений,

– заявив він.

Чи злетить пошкоджений російський літак в Мачулищах: дивіться відео

Юрій Ігнат зазначив, що такий літак унікальний і має специфічне обладнання. Він створений на базі літака ІЛ-76, який є і на озброєнні в Повітряних силах України.

"Радар, антена, за допомогою якої сканують, фактично, всю територію країни, ну і плюс бортове обладнання, яке допомагає, власне, аналізувати інформацію й передавати на відповідні командні пункти", – розказав речник Повітряних сил ЗСУ.

Він зауважив, що такий літак може слугувати командним пунктом і з нього, фактично, можна керувати боєм.

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