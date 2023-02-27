Так в телемарафоне "Единые новости" заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, этот самолет проводит радиолокационную разведку, отслеживает украинскую авиацию и обнаруживает, как работают украинские средства ПВО. В то же время белорусские активисты убеждены, что до взрывов в Мачулищах причастны дроны.

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"Для Украины, для Воздушных сил – это хорошая новость. Он сопровождает постоянно атаки крылатыми ракетами, если противник наносит, А-50 тоже поднимается в воздух", – заявил он.

А-50 – это самолет дальнего радиолокационного слежения и управления (ДРЛС).

Однако, повреждение самолета на атаки оккупантов ракетами или "Шахедами" не повлияет, ведь у россиян есть около 9 таких самолетов.

Взлетит ли поврежденный А-50

В то же время в комментарии 24 Каналу Юрий Игнат отметил, что не может официально подтвердить, что этот самолет уже больше никогда не взлетит.

Россия вроде бы тоже ничего не говорит об этих вещах. Мы промониторили некоторые группы мониторинга, некоторые российские паблики закрытые. Обнаружили там, что он поврежден,

– заявил он.

Взлетит ли поврежденный российский самолет в Мачулищах: смотрите видео

Юрий Игнат отметил, что такой самолет уникален и имеет специфическое оборудование. Он создан на базе самолета ИЛ-76, который есть и на вооружении Воздушных сил Украины.

"Радар, антенна, с помощью которой сканируют, фактически, всю территорию страны, ну и плюс бортовое оборудование, которое помогает, собственно, анализировать информацию и передавать на соответствующие командные пункты", – рассказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Он отметил, что такой самолет может служить командным пунктом и из него, фактически, можно управлять боем.

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