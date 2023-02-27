Отметим, что соответствующее сообщение о задержании Кристины Максименко после визита "хлопка" в Мачулищи опубликовали правозащитные организации. Также вспомним, что пострадал в результате атаки двумя беспилотниками именно самолет ДРЛС А-50 вражеского государства.

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Когда задержали женщину и что об этом известно

Следует сказать, что силовики заключили под стражу Максименко еще вечером 26 февраля. Очевидно, у Лукашенко началась настоящая истерика после взрывов на аэродроме, поэтому он велел поймать причастных.

Причины задержания женщины и ее местонахождение пока неизвестны,

– говорится в сообщении центра "Вясна".

В то же время вспомним, что 26 февраля были сообщения в телеграм-каналах о том, что вооруженные бойцы ОМОНа Беларуси обходили жилье жителей Мачулищ, проверяя их. Кроме того, в городе после "хлопка" якобы в целях безопасности на улицах появилось больше представителей Дорожной автомобильной инспекции, которая останавливала машины и просматривала документы водителей.

Дошло даже до того, что модераторы чатов в мессенджерах начали удалять сообщения с упоминаниями об этих взрывах на авиабазе.

Обратите внимание! Утром 27 февраля в СМИ также появились сообщения о том, что трассы Беларуси все еще тщательно патрулируют полиция диктатора Лукашенко. В частности, силовиков можно увидеть в Столинском районе в районе села Бережное, что в 30 километрах от границы с Украиной.

Взрывы на аэродроме Беларуси: кто взял ответственность