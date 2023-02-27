Зазначимо, що відповідне повідомлення про затримання Крістіни Максименко після візиту "бавовнятка" в Мачулищі опублікували правозахисні організації. Також згадаємо, що постраждав внаслідок атаки двома безпілотниками саме літак ДРЛС А-50 ворожої держави.
Дивіться також Війну принесли свої ж: як російські війська щодня знищують жителів Бєлгородщини
Коли затримали жінку та що про це відомо
Слід сказати, що силовики взяли під варту Максименко ще ввечері 26 лютого. Очевидно, у Лукашенка розпочалась справжня істерика після вибухів на аеродромі, тому він відав наказ зловити причетних.
Причини затримання жінки та її місце перебування поки невідомі,
– йдеться у повідомлення центру "Вясна".
Водночас згадаємо, що 26 лютого були повідомлення в телеграм-каналах про те, що озброєнні бійці ОМОНу Білорусі обходили помешкання жителів Мачулищів, перевіряючи їх. Окрім того, у місті після "бавовни" начебто у безпекових цілях на вулицях з'явилось більше представників Дорожної автомобільної інспекції, яка зупиняла машини та переглядала документи водіїв.
Ба більше, дійшло навіть до того, що модератори чатів у месенджерах почали видаляти повідомлення зі згадками про ці вибухи на авіабазі.
Вибухи на аеродромі Білорусі: хто взяв відповідальність
- Активісти повідомили, що відповідальність за цей інцидент взяли на себе білоруські партизани. Ймовірно, саме завдяки їм було пошкоджено літак ДРЛС А-50 ПКС Росії. А саме – його передню і центральну частини, авіоніку і радіолокаційну антену.
- Зауважимо, що його вартість експерти оцінюють приблизно у 330 мільйонів доларів. Себто завдані збитки є надзвичайно суттєвими для Мінська й Москви.
- Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан припустив, що це робота українських диверсійно-розвідувальних груп, хоча й версії щодо причетності до цього білоруських партизанів він не заперечив.