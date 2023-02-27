Зазначимо, що відповідне повідомлення про затримання Крістіни Максименко після візиту "бавовнятка" в Мачулищі опублікували правозахисні організації. Також згадаємо, що постраждав внаслідок атаки двома безпілотниками саме літак ДРЛС А-50 ворожої держави.

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Коли затримали жінку та що про це відомо

Слід сказати, що силовики взяли під варту Максименко ще ввечері 26 лютого. Очевидно, у Лукашенка розпочалась справжня істерика після вибухів на аеродромі, тому він відав наказ зловити причетних.

Причини затримання жінки та її місце перебування поки невідомі,

– йдеться у повідомлення центру "Вясна".

Водночас згадаємо, що 26 лютого були повідомлення в телеграм-каналах про те, що озброєнні бійці ОМОНу Білорусі обходили помешкання жителів Мачулищів, перевіряючи їх. Окрім того, у місті після "бавовни" начебто у безпекових цілях на вулицях з'явилось більше представників Дорожної автомобільної інспекції, яка зупиняла машини та переглядала документи водіїв.

Ба більше, дійшло навіть до того, що модератори чатів у месенджерах почали видаляти повідомлення зі згадками про ці вибухи на авіабазі.

Зверніть увагу! Вранці 27 лютого в ЗМІ також з'явились повідомлення про те, що траси Білорусі все ще ретельно патрулює поліція диктатора Лукашенка. Зокрема, силовиків можна побачити у Столинському районі в районі села Бережного, що за 30 кілометрів від кордону з Україною.

Вибухи на аеродромі Білорусі: хто взяв відповідальність