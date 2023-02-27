Лукашенко провел встречу с руководителями силовых структур, на которой он обратился к ним с просьбой доложить характер внутренней и военной ситуации в Беларуси, пишет 24 Канал.

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Лукашенко выглядел очень озабоченным и напряженным

Краткое видео с этого совещания было обнародовано на официальном сайте Лукашенко. Он не упомянул ни одного конкретного события, которое побудило его к встрече.

По данным некоторых СМИ, на самой встрече Лукашенко выглядел очень озабоченным и напряженным. Кроме того, он требовал от руководителей силовых структур "жесточайшей" дисциплины с особым упором на границе.

Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую малейшую угрозу для нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования. Они используют любые возможности, чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси. И они будут это делать,

– сказал Лукашенко.

Лукашенко провел совещание с силовиками: видео

Пограничники ужесточили проверку на выезде из Беларуси

Как пишет "Радио Свобода", через сутки после возможного инцидента на военном аэродроме в Мачулищах близ Минска белорусские пограничники усилили контроль выезда из страны.

В частности, люди, пересекшие границу с Польшей и Литвой 27 февраля, сообщили о тщательном осмотре личных вещей и транспортных средств.

Такие процедуры происходят на переходе "Варшавский мост" на границе с Польшей по меньшей мере с утра 27 февраля.

Есть предположение, что ужесточение контроля связано с инцидентом в Мачулищах, о котором официальные источники пока не сообщали. В приграничном комитете нововведения не комментируют.

В Беларуси произошел "хлопок"