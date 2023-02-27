Лукашенко провел встречу с руководителями силовых структур, на которой он обратился к ним с просьбой доложить характер внутренней и военной ситуации в Беларуси, пишет 24 Канал.
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Лукашенко выглядел очень озабоченным и напряженным
Краткое видео с этого совещания было обнародовано на официальном сайте Лукашенко. Он не упомянул ни одного конкретного события, которое побудило его к встрече.
По данным некоторых СМИ, на самой встрече Лукашенко выглядел очень озабоченным и напряженным. Кроме того, он требовал от руководителей силовых структур "жесточайшей" дисциплины с особым упором на границе.
Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую малейшую угрозу для нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования. Они используют любые возможности, чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси. И они будут это делать,
– сказал Лукашенко.
Лукашенко провел совещание с силовиками: видео
Пограничники ужесточили проверку на выезде из Беларуси
Как пишет "Радио Свобода", через сутки после возможного инцидента на военном аэродроме в Мачулищах близ Минска белорусские пограничники усилили контроль выезда из страны.
В частности, люди, пересекшие границу с Польшей и Литвой 27 февраля, сообщили о тщательном осмотре личных вещей и транспортных средств.
Такие процедуры происходят на переходе "Варшавский мост" на границе с Польшей по меньшей мере с утра 27 февраля.
Есть предположение, что ужесточение контроля связано с инцидентом в Мачулищах, о котором официальные источники пока не сообщали. В приграничном комитете нововведения не комментируют.
В Беларуси произошел "хлопок"
- Утром 26 февраля на аэродроме "Мачулищи", расположенном в 12 километрах от Минска, произошли два взрыва. В результате этого был поврежден один из военно-транспортных самолетов России ДРЛО А-5.
- Активисты сообщили, что ответственность за инцидент взяли на себя белорусские партизаны.
- Белорусские активисты уверены, что к взрывам на аэродроме в поселке Мачулищи причастны два БпЛА. Вероятно, именно они повредили летательный аппарат России ДРЛО А-50.