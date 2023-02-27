Лукашенко провів зустріч з керівниками силових структур, на якій він звернувся до них з проханням доповісти про характер внутрішньої та військової ситуації в Білорусі, пише 24 Канал.
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Лукашенко виглядав дуже стурбованим і напруженим
Коротке відео з цієї наради оприлюднили на офіційному сайті Лукашенка. Він не згадав жодної конкретної події, яка спонукала його до зустрічі.
За даними деяких ЗМІ, на самій зустрічі Лукашенко виглядав дуже стурбованим і напруженим. Крім того, він вимагав від керівників силових структур "найжорсткішої" дисципліни з особливим наголосом на кордоні.
Ми всі повинні бачити на рубежах нашої країни будь-яку найменшу загрозу щодо нашої держави, щоб вжити відповідні заходи реагування. Вони використовують будь-які нагоди, щоб сколихнути ситуацію у Білорусі. І вони будуть це робити,
– сказав Лукашенко.
Лукашенко провів нараду із силовиками: відео
Прикордонники посилили перевірку на виїзді з Білорусі
Як пише "Радіо Свобода", за добу після можливого інциденту на військовому аеродромі в Мачулищах поблизу Мінська білоруські прикордонники посилили контроль виїзду з країни.
Зокрема, люди, які перетнули кордон з Польщею та Литвою 27 лютого, повідомили про ретельний огляд особистих речей і транспортних засобів.
Такі процедури відбуваються на переході "Варшавський міст" на кордоні з Польщею щонайменше від ранку 27 лютого.
Є припущення, що посилення контролю пов'язане з інцидентом у Мачулищах, про який офіційні джерела поки не повідомляли. У прикордонному комітеті нововведення не коментують.
У Білорусі сталася "бавовна"
- Уранці 26 лютого на аеродромі "Мачулищі", розташованому за 12 кілометрів від Мінська, сталися два вибухи. Унаслідок цього був пошкоджений один з військово-транспортних літаків Росії ДРЛС А-5.
- Активісти повідомили, що відповідальність за інцидент взяли на себе білоруські партизани.
- Білоруські активісти упевнені, що до вибухів на аеродромі в селищі Мачулищі причетні два БпЛА. Ймовірно, саме вони пошкодили літальний апарат Росії ДРЛС А-50.