Лукашенко провів зустріч з керівниками силових структур, на якій він звернувся до них з проханням доповісти про характер внутрішньої та військової ситуації в Білорусі, пише 24 Канал.

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Лукашенко виглядав дуже стурбованим і напруженим

Коротке відео з цієї наради оприлюднили на офіційному сайті Лукашенка. Він не згадав жодної конкретної події, яка спонукала його до зустрічі.

За даними деяких ЗМІ, на самій зустрічі Лукашенко виглядав дуже стурбованим і напруженим. Крім того, він вимагав від керівників силових структур "найжорсткішої" дисципліни з особливим наголосом на кордоні.

Ми всі повинні бачити на рубежах нашої країни будь-яку найменшу загрозу щодо нашої держави, щоб вжити відповідні заходи реагування. Вони використовують будь-які нагоди, щоб сколихнути ситуацію у Білорусі. І вони будуть це робити,

– сказав Лукашенко.

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Прикордонники посилили перевірку на виїзді з Білорусі

Як пише "Радіо Свобода", за добу після можливого інциденту на військовому аеродромі в Мачулищах поблизу Мінська білоруські прикордонники посилили контроль виїзду з країни.

Зокрема, люди, які перетнули кордон з Польщею та Литвою 27 лютого, повідомили про ретельний огляд особистих речей і транспортних засобів.

Такі процедури відбуваються на переході "Варшавський міст" на кордоні з Польщею щонайменше від ранку 27 лютого.

Є припущення, що посилення контролю пов'язане з інцидентом у Мачулищах, про який офіційні джерела поки не повідомляли. У прикордонному комітеті нововведення не коментують.

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