Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский считает, что этот "хлопок" не приведет к стратегическим изменениям в Беларуси. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его словам, Лукашенко будет продолжать маневрировать и официально Беларусь не вступит в войну с Украиной.

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Лукашенко нужны гарантии от Китая

Оппозиционный политик напомнил, что Лукашенко собирается с визитом в Китай, где предположительно будет договариваться с Си Цзиньпином об определенных гарантиях целостности Беларуси.

Он отметил, что в свое время глава КНР высказался по поводу Казахстана, что Китай полностью поддерживает территориальную целостность страны. И тогда все разговоры о россиянах на Северном Казахстане сразу прекратились.

"Лукашенко хочет получить такие же гарантии для Беларуси, потому что путины приходят и уходят, а российский империализм остается", – отметил Пионтковский.

Был готов продать Беларусь

Он напомнил, что Лукашенко начал маневрировать еще во времена предшественника Путина – Бориса Ельцина.

В 1990 году рейтинг Ельцина был настолько низким, что возникла идея пригласить Лукашенко на "царствование" в Россию. И тогда Лукашенко был готов немедленно продать белорусский суверенитет и идентичность за "корону" России. Он даже отправился по городам России с предвыборной кампанией,

– рассказал публицист.

Пионтковский подчеркнул, что появление чекиста Путина как преемника Ельцина было реакцией на возможность того, что "колхозник" Лукашенко станет президентом России. Тогда российские элиты сделали ставку на Путина.

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Путин напоследок может убить Лукашенко

По его мнению, когда произойдет развязка этой войны, за несколько дней до своей абсолютной капитуляции, возможно, ареста или побега в Китай, Путин убьет Лукашенко.

Собеседник отметил, что нет сомнения в победе украинского оружия и в том, что это произойдет в 2023 году, но в заключение Путин может такое сделать.

"Лукашенко столько крови выпил у Путина за последние 20 лет, что тот от него избавиться", – предположил Андрей Пионтковский.

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