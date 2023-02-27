Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Официальной информации о взрывах пока нет.

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На военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси 26 февраля было слышно 2 взрыва. В результате поврежден военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

Жданов сообщил, что район аэродрома, расположенный в 12 километрах от Минска, сейчас полностью оцеплен.

Что это за взрывы, какой их характер и кто их спровоцировал – пока неизвестно,

– добавил эксперт.

Беларусь может объявить о мобилизации

В Беларуси готовы мобилизовать 1,5 миллиона человек для нужд армии. Это произойдет в случае введения военного положения и перехода страны на военные рельсы. Такое заявление сделал госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.

В настоящее время профессиональная армия Беларуси насчитывает 48 тысяч человек и 12 тысяч пограничников.

Я так понимаю, что белорусы готовы взять вещевой мешок и уйти в военкомат, а может, и нет. Однако руководство страны находится в готовности объявить военное положение и всеобщую мобилизацию,

– заметил Жданов.

Жданов о возможных планах Беларуси: смотреть видео