Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Официальной информации о взрывах пока нет.
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На военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси 26 февраля было слышно 2 взрыва. В результате поврежден военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.
Жданов сообщил, что район аэродрома, расположенный в 12 километрах от Минска, сейчас полностью оцеплен.
Что это за взрывы, какой их характер и кто их спровоцировал – пока неизвестно,
– добавил эксперт.
Беларусь может объявить о мобилизации
В Беларуси готовы мобилизовать 1,5 миллиона человек для нужд армии. Это произойдет в случае введения военного положения и перехода страны на военные рельсы. Такое заявление сделал госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.
В настоящее время профессиональная армия Беларуси насчитывает 48 тысяч человек и 12 тысяч пограничников.
Я так понимаю, что белорусы готовы взять вещевой мешок и уйти в военкомат, а может, и нет. Однако руководство страны находится в готовности объявить военное положение и всеобщую мобилизацию,
– заметил Жданов.
Что известно о взрывах в "Мачулищах"
- В результате взрывов поврежден один из военно-транспортных самолетов России ГРЛС А-5.
- Активисты сообщили, что ответственность за инцидент взяли на себя белорусские партизаны.
- Однако уже 26 февраля полиция Лукашенко схватила женщину, которая по их убеждению имеет отношение к взрывам.
- Белорусские активисты уверены, что к взрывам на аэродроме в поселке Мачулищи причастны два БпЛА. Вероятно, именно они повредили летательный аппарат России ДРЛС А-50.
- Впоследствии Лукашенко провел встречу с руководителями силовых структур, он требовал "жесточайшей" дисциплины с особым ударением на границе.