Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Офіційної інформації про вибухи наразі немає.

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На військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі 26 лютого було чутно 2 вибухи. В результаті пошкоджений військово-транспортний літак та снігоприбиральна техніка.

Жданов повідомив, що район аеродрому, який розташований за 12 кілометрів від Мінська, зараз повністю оточений.

Що це за вибухи, який їхній характер і хто їх спровокував – наразі не відомо,

– додав експерт.

Білорусь може оголосити мобілізацію

В Білорусі готові мобілізувати 1,5 мільйона осіб для потреб армії. Це відбудеться в разі введення воєнного стану і переходу країни на воєнні рейки. Таку заяву зробив держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович.

Нині професійна армія Білорусі нараховує 48 тисяч осіб і 12 тисяч прикордонників.

Я так розумію, що білоруси готові взяти речовий мішок і піти у військкомат, а, можливо, і ні. Однак керівництво країни перебуває в готовності оголосити воєнний стан і загальну мобілізацію,

– зауважив Жданов.

Жданов про можливі плани Білорусі: дивитись відео