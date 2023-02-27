Об этом в разговоре с журналистом Романом Цымбалюком рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский, передает 24 Канал. По его словам, Россия приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ – 24 Канал), в котором говорится о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Но на самом деле в этом документе не прописана возможность "приостановки".

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Путин не будет использовать ядерное оружие

Как объяснил Пионтковский, сразу после этого заявления Путин уточнил, что не собирается увеличивать количество ядерных боеголовок. То есть фактически с "приостановкой" этого соглашения ничего не изменилось.

Затем в России заявили, что американцы якобы готовятся провести ядерные испытания. Поэтому оккупанты готовы провести аналогичные мероприятия, если США пойдут на этот шаг. Понятно, что это ерунда.

Никакого намерения проводить ядерные испытания у американцев нет. Они уже давно освоили компьютерную технологию тестирования боеприпасов. Фактически Путин дал сигнал Западу, что не будет увеличивать количество ядерных снарядов, а второе – не будет проводить ядерные испытания.

– считает Пионтковский.

Использует ли Путин ядерное оружие – мнение Пионтковского: смотрите видео

По его мнению, Путин рассказывает одни вещи собственному народу, а представителям Запада – совсем другое. Последним диктатор показывает, что он не "ядерный маньяк" и в принципе готов договариваться. Но он посылает абсурдное мнение, что не может проиграть войну в Украине, потому что тогда будет катастрофа.

Он хочет, чтобы с ним разговаривали, и ни в коем случае не допустить того, чтобы он проиграл. Потому что тогда будто бы обрушится Россия. Украина выйдет на свои границы, а за ними будет территория с 11 часовыми поясами с гражданской войной и ядерным оружием. Таков призыв Путина. Важное изменение его концепции,

– рассказал Пионтковский.

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