Так в комментарии 24 Каналу заявил политолог Тарас Загородний. Ранее российский диктатор заявлял, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

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"Когда они объявили о приостановлении, вы видели, какая была затем паническая реакция МИД России, которое сказало, что "мы ничего наращивать не собираемся", – рассказал он.

Страхи России

По словам Загороднего, действия страны-агрессора на счёт этого соглашения не имеют значения. Ведь Россия не может ничего делать, потому что уже не Советский Союз.

"Промышленные потуги и тратить примерно 30% ВВП на армию – нет возможности. И Советский Союз – все же была более мощная экономика и промышленный потенциал был достаточным", – сказал он.

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В договоре, приостановленном Россией, говорится о взаимном контроле и визите инспекторов для проверки состояния оружия. Политолог убежден, что россияне сами опасаются показывать то, в каком техническом состоянии их ядерное оружие.

Я не говорю, что у них нет ядерного оружия. Есть у них ядерное оружие. Никто в мире не будет проверять работает оно или нет,

– заметил он.



Страны с наибольшим запасом ядерного оружия / Инфографика 24 Канала

Нецелованный Путин

Тарас Загородний высмеял Владимира Путина на счёт его заявления о Североатлантическом альянсе. Диктатор пожаловался, мол, НАТО оказалось "военным блоком, а не политическим".

"Это просто смешно. Вот, все обманули наивного Путина, оказывается. И все вокруг плохие, только Путин один наивный и почти нецелованный", – сказал он.

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