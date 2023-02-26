Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, с точки зрения оккупантов Украина уже атакует так называемые "российские земли". Но ничего не происходит.
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Они не достанут "ядерную дубинку"
Как отметил Свитан, российские захватчики, находясь в полном неадеквате, сделали из оккупированных украинских территорий так называемые "российские земли". И ядерное оружие они все равно не используют. Хотя по собственной доктрине должны были это делать.
Исходя из российского правового поля, мы уже якобы топчемся по "российской земле". Они с дури ввели Херсонскую, Запорожскую, Луганскую, Донецкую области и Крым в российское правовое поле. Их доктрина должна работать. Но она не работает. И работать не будет,
– считает Свитан.
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Он убежден, что Россия не будет доставать "ядерную дубинку". И на это есть веские причины.
В общем, вопрос совсем в другом. Главное – разрешат ли международные партнеры использовать западное оружие для удара по России. Это чисто политический вопрос. И было бы хорошо, если бы он наконец-то решился положительно для Украины.
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